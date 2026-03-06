José Eduardo Derbez desata polémica por costoso regalo de aniversario a Paola Dalay

El actor José Eduardo Derbez volvió a acaparar las tendencias luego de que su novia, la influencer Paola Dalay, presumiera en redes sociales un exclusivo regalo que recibió por parte del hijo de Eugenio Derbez.

Se trata de un bolso de la prestigiosa firma francesa Hermès, específicamente el modelo Kelly 25 en el tono Jaune Poussin, una pieza altamente codiciada dentro del mundo de la moda de lujo. El accesorio puede alcanzar precios que superan los 700 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cuero, los acabados y los herrajes.

La propia Paola Dalay fue quien compartió la noticia con sus seguidores mediante un video en redes sociales donde aparece sosteniendo la icónica caja naranja de la marca y modelando el bolso. El clip fue acompañado por un mensaje que evidenciaba su emoción:

“Amo… Gracias, José Eduardo Derbez, te amo”.

La publicación no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones, comentarios y debates sobre el costo del accesorio.

José Eduardo le regala una bolsa a Paola Dalay por su aniversario Instagram

¿Por qué cuesta tanto el bolso Hermès Kelly?

El bolso Kelly de Hermès es considerado uno de los accesorios más exclusivos de la industria de la moda. Su historia se remonta a la década de 1930, aunque alcanzó fama internacional cuando la princesa Grace Kelly fue fotografiada utilizando uno para ocultar su embarazo, lo que dio origen al nombre actual del modelo.

Estas piezas se fabrican de manera artesanal y cada bolso puede requerir varias horas de trabajo especializado. Debido a su exclusividad, muchos modelos incluso tienen listas de espera en boutiques de la marca.

De acuerdo con plataformas especializadas en moda de lujo, el modelo Kelly 25 puede alcanzar precios que van desde 25 mil hasta más de 39 mil dólares, lo que explica por qué el regalo que recibió Paola Dalay generó tanto revuelo en internet.

Sentimientos encontrados en redes sociales por el exclusivo regalo

La publicación de Paola Dalay desató opiniones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos seguidores aplaudieron el gesto romántico del actor, otros cuestionaron el alto valor del regalo y lo consideraron un ejemplo de ostentación en un país con profundas desigualdades económicas.

Entre los comentarios más virales se leían frases como:

“Divina la Kelly , pero sin José Eduardo nunca la podrías tener”.

, pero sin nunca la podrías tener”. “Por eso eligió un Derbez , sabía que le iba a dar esos gustos”.

, sabía que le iba a dar esos gustos”. “Eso son muchísimos súper”.

“Es demasiado gastar tanto dinero en una bolsa”.

También hubo quienes defendieron a la pareja, argumentando que cada persona es libre de gastar su dinero como prefiera y que el mundo del entretenimiento suele estar vinculado al lujo y las marcas exclusivas.

Paola Dalay

La inesperada reacción de la ex de José Eduardo

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Bárbara Escalante, exnovia de José Eduardo Derbez.

La influencer, quien mantuvo una relación con el actor hasta 2019, dejó un comentario en la publicación de Paola Dalay que sorprendió a muchos seguidores:

The dream. Qué chingón.

Lejos de generar polémica, su respuesta fue interpretada como un gesto de cordialidad y madurez. En redes sociales varios usuarios destacaron que la relación entre Escalante, Paola Dalay y José Eduardo Derbez parece mantenerse en buenos términos, algo poco habitual en el entorno mediático de las celebridades.

José Eduardo Derbez Foto: @jose_eduardo92.

Incluso algunos internautas celebraron la actitud de la exnovia del actor, señalando que demuestra que es posible mantener vínculos amistosos después de una relación sentimental.

Una relación expuesta al público

La historia entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzó en 2020, cuando ambos entraron en contacto a través de redes sociales. Con el paso del tiempo, la pareja ha compartido diversos momentos de su vida cotidiana con sus seguidores, consolidándose como una de las relaciones más visibles del espectáculo mexicano.

José Eduardo Derbez, Paola Dalay y Tessa

Paola Dalay, por su parte, ha logrado construir una sólida presencia digital como creadora de contenido, colaborando con marcas de moda, belleza y estilo de vida. Su relación con el actor también ha contribuido a aumentar su exposición mediática.

Para muchos seguidores, el costoso regalo no solo simboliza el éxito profesional del actor, sino también la estabilidad que la pareja presume en redes sociales.

AAAT*