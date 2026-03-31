Céline Dion anuncia conciertos en París: fechas y detalles de su regreso a los escenarios

Céline Dion dio buenas noticias a sus fans tras confirmar una serie de conciertos en Europa, marcando su regreso a los escenarios después de seis años de ausencia. La noticia fue compartida mediante un video difundido en redes sociales, donde la cantante dejó ver la emoción que siente por reencontrarse con su público.

El retorno de la artista canadiense no solo representa un nuevo ciclo en su carrera musical, sino también un momento significativo tras los desafíos personales que ha enfrentado en los últimos años.

Céline Dion anuncia conciertos en París

A través de un video, la intérprete compartió palabras que reflejan lo importante que es este regreso en su vida.

“Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la oportunidad de ir a verlos y de poder seguir cantando para ustedes”, expresó.

En ese mismo mensaje, también habló sobre cómo se siente al volver a presentarse en vivo.

“Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, súper emocionada, y por supuesto también un poco nerviosa, pero sobre todo estoy profundamente agradecida con todos ustedes. Tengo muchísimas ganas de volver a verlos”.

Fechas y detalles de los conciertos en París de Céline Dion

La cantante ofrecerá una residencia de diez conciertos en la Paris La Défense Arena, una de las salas más grandes de Europa, ubicada a las afueras de París. Este formato contempla dos presentaciones por semana, específicamente los miércoles y sábados, en un recinto con capacidad para aproximadamente 40 mil personas.

Las fechas confirmadas son:

Septiembre

12 de septiembre

16 de septiembre

19 de septiembre

23 de septiembre

26 de septiembre

30 de septiembre

Céline Dion

Octubre

3 de octubre

7 de octubre

10 de octubre

14 de octubre

La preventa de entradas iniciará el 7 de abril, mientras que la venta general estará disponible a partir del 10 de abril, según información oficial.

Un regreso tras una pausa obligada

Cabe recordar que la artista tuvo que detener su gira iniciada en 2019 debido a dos factores importantes: primero la pandemia y posteriormente problemas de salud. Céline Dion fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco común que afecta el sistema muscular.

A pesar de esta situación, la cantante ha demostrado fortaleza y determinación para volver a los escenarios, lo que ha sido celebrado por sus fans alrededor del mundo.

Aunque se había mantenido alejada de las giras, la artista sorprendió al público en 2024 durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. En esa ocasión, interpretó el tema “Hymne à l'amour” de Édith Piaf desde la Torre Eiffel, en una presentación que fue bien recibida.

PJG