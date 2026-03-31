Para Ivonne, 20 años de seriedad

¿Cuándo comenzó? No hay una fecha única. Pretender algo así sólo tiene sentido si se busca un fin político. Pero, de lo que no cabe la menor duda, es que está en todas partes. Acaso vivimos el paroxismo, el peor momento de la enfermedad. No necesariamente. La degradación ética y moral puede seguir avanzando.

El joven de 15 años entra a la escuela y mata a dos maestras. 241 homicidios en tres días. Los homicidios bajan según las cuentas oficiales, pero las desapariciones se cuentan por cientos de miles, en la versión oficial. Una mujer se asolea en un balcón de Palacio Nacional. Un vicealmirante, sobrino del exsecretario de Marina, regresa a tribunales como pieza clave del huachicol fiscal. El Universal documenta una narconómina en la FGR. En el CIDE se gastan una millonada en un comedor de lujo. La SCJN oculta su gasto en vehículos. Cada día 745 mujeres enfrentan violencia de género. El INE detecta anomalías brutales en el gasto de la publicación de Morena. El derrame de crudo, que afecta alrededor de 600 kilómetros de costa, recibe durante semanas explicaciones inverosímiles. La ministra se tropieza una y otra vez en la lectura de un texto que supuestamente conoce al dedillo. El cuñado del expresidente morenista crea empresas fantasma, intenta bautizarlas con la palabra “bienestar”, todo apunta hacia lavado. Pescadores desesperados muestran peces envueltos en crudo. El derrame, otro, ocurre en Dos Bocas. La mancha es enorme. De remate un incendio en el mismo sitio, varios muertos. El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, es acusado de peculado. El horror sigue en el golfo, las fotos de tortugas, delfines y otras expresiones de vida atrapadas por el crudo invaden las primeras planas. El derrame se calcula en mil zócalos. México: campeón continental de sarampión. Decomisan 25 toneladas de mercancía “mundialista”. Los mototaxistas de app metidos en el narcomenudeo. La UNESCO reprueba a México en lectura y acceso a internet en primarias. Un ingeniero militar responsable de desfalco en la construcción del AIFA. Un diputado de Querétaro y su familia, vinculados al “huachicol” de agua. El desorden financiero de Pemex arrastra a la quiebra a cientos de proveedores. Cae el empleo formal, aumenta el informal, se desploma la inversión fija bruta, la formación de capital, pero eso sí, las promesas de inversión inundan las fanfarrias oficiales. The Economist lo pone muy claro, Mexico’s broken economy. Los aplausos empresariales no cesan, a pesar de un crecimiento de 0.8% en 2025, el “peor crecimiento desde la pandemia”. El material es demoledor, las comparaciones con Brasil o Turquía duelen. El estancamiento económico, negado oficialmente, no es suficiente para acompasar la demografía, a pesar de que la población ya no crece a un ritmo mayor. La degradación se ve en las calles, automovilistas, motociclistas y hasta vehículos oficiales que no respetan las señales de tránsito. De 2019 a 2025, la muerte de motociclistas se ha incrementado en 160%. Es la burla y desprecio del ciudadano hacia el ciudadano. El incesante burbujeo de pillerías provocan un desánimo generalizado y justificado. El cinismo llega a tal grado que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado ¡es víctima de un robo de 211 automóviles! La tumba de El Mencho se convierte en atractivo turístico. Isis Ahumada documenta –Mi no lugar– la explotación infantil en Colima que atrapa a alrededor de 30 mil niños. Un año después del descubrimiento de los “huachibuques”, simplemente no se ha detenido al artífice, a quien se tiene identificado.

El reino de la impunidad se consolida en todos los frentes. No hay responsables ni de los derrames o los incendios o los fraudes y robos.

La política refleja la ética de los políticos y los ciudadanos. Si la cúpula es corrupta y cínica, las señales emanadas serán de corrupción y cinismo.

Los llaman “días de guardar”. Es momento de encarar la degradación mexicana.