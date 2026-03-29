Más de 300 elementos refuerzan labores para rescatar a mineros en El Rosario, Sinaloa

Las labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chele, en el municipio de El Rosario, se intensificaron este fin de semana con el despliegue de más de 300 elementos especializados tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo, que dejó a cuatro mineros atrapados.

Desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas”, se indica en el comunicado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los trabajos se realizan de manera ininterrumpida desde un puesto de mando unificado, con operaciones activas las 24 horas en turnos escalonados, priorizando la seguridad de los equipos de rescate.

El operativo cuenta con 42 unidades y la participación de diversas dependencias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades locales de protección civil.

A estas tareas se han sumado especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como brigadas mineras altamente capacitadas, incluyendo equipos de Grupo Frisco, Grupo Minero IMSSA, Grupo Lobos de Guanaceví y Grupo Actus.

El objetivo central de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros”, se indicó.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los trabajos se realizan de manera ininterrumpida. Facebook

Condiciones extremas a 300 metros de profundidad

Las maniobras se desarrollan a profundidades de hasta 300 metros, en un entorno caracterizado por la presencia de material lodoso que dificulta el avance.

Pese a ello, las brigadas operan con sistemas de ventilación que mantienen temperaturas cercanas a los 25 grados Celsius, lo que permite sostener el ritmo de trabajo. Las tareas incluyen el avance de hasta 1.5 kilómetros en rampas subterráneas, habilitando galerías estratégicas para acceder a las zonas más profundas.

Para evitar nuevos derrumbes, se ha implementado un plan de estabilización estructural que contempla el uso de mezclas térmicas con cemento y, próximamente, la aplicación de resina expansiva.

Asimismo, permanece activo un sistema de alarma subterráneo y continúan las labores de bombeo para reducir los niveles de agua, uno de los principales factores de riesgo en este tipo de emergencias.

Mineros con vida y suministro de oxígeno

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó en días pasados que los cuatro mineros atrapados se encuentran con vida y reciben suministro de oxígeno y agua mientras avanzan las labores de rescate.

De acuerdo con el mandatario, de los 25 trabajadores que se encontraban en la mina al momento del incidente —provocado por el hundimiento de una presa de jales—, 21 lograron salir por sus propios medios.

Los mineros localizados se encuentran en distintos niveles: uno a aproximadamente 100 metros de profundidad y los otros tres a cerca de 350 metros bajo tierra.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la CNPC asumió la coordinación general del operativo, además de brindar acompañamiento a las familias de los trabajadores atrapados.

El Gobierno de México ha reforzado así su presencia en la zona, en un esfuerzo por acelerar las tareas de rescate bajo protocolos de seguridad estrictos.

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