Trump admite en entrevista que quiere "apropiarse del petróleo de Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere "apropiarse del petróleo de Irán" y que podría tomar el control del centro de exportación de la isla de Kharg, según una entrevista concedida al Financial Times y publicada el domingo.

Por otra parte, Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos negoció con Irán el paso inminente de 20 petroleros a través del estrecho de Ormuz, cuya paralización desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio provocó que los precios del petróleo se dispararan.

Nos han dado, creo que por respeto, 20 petroleros, enormes petroleros que atravesarán el estrecho de Ormuz, y esto comienza mañana por la mañana, durante los próximos días", aseguró el presidente estadounidense durante una rueda de prensa.

jcp