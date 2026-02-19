¿Qué pasó? Hija de José Eduardo Derbez desaparece de redes sociales

En el universo digital donde cada movimiento del clan Derbez suele viralizarse en cuestión de minutos, la repentina ausencia de Tessa no pasó desapercibida. La hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quien desde su nacimiento había formado parte del contenido compartido por sus padres, dejó de aparecer en publicaciones recientes, desatando preguntas entre seguidores.

La sorpresa fue mayor porque la pequeña, aún siendo bebé, contaba con su propia cuenta de Instagram que acumulaba más de 186 mil seguidores. Sin embargo, desde mediados de enero no se ha vuelto a actualizar, y la última publicación incluso tiene los comentarios desactivados.

"Me cansé": la contundente confesión de Paola Dalay

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Paola Dalay fue directa al explicar la razón detrás de su decisión. Ante la pregunta de por qué había dejado de mostrar el rostro de su hija, respondió sin rodeos: “Me cansé”.

La joven mamá detalló que el hartazgo vino tras leer constantemente comentarios fuera de lugar, críticas no solicitadas y “consejos” sobre la crianza de su hija. El hate terminó por convertirse en un factor determinante.

Según explicó, tras analizar la situación junto a su pareja, concluyó que lo más saludable era reducir la exposición pública de Tessa. Para ambos, la prioridad es proteger su identidad y bienestar emocional, aun cuando eso signifique alejarla del escaparate digital que acompaña a la familia Derbez desde hace años.

Una bebé famosa desde el primer día

Ser parte de una de las dinastías más mediáticas del entretenimiento en México implica crecer bajo los reflectores. Desde su nacimiento, Tessa fue presentada ante la prensa y celebrada por millones de seguidores del clan.

En sus redes se compartieron entrañables imágenes junto a su famosa abuela, Victoria Ruffo, así como momentos familiares con su abuelo Eugenio Derbez y la esposa de este, Alessandra Rosaldo.

Además, la pequeña tuvo su debut televisivo en octubre de 2024, cuando visitó el programa Miembros al aire. En esa emisión, José Eduardo se mostró orgulloso al presentar oficialmente a su hija ante la audiencia. Incluso compartió detalles cotidianos, como que él mismo cambiaba sus pañales, mostrando una faceta paternal que enterneció al público.

El peso del apellido Derbez

La exposición mediática no es nueva para la familia. José Eduardo recordó en aquella ocasión que él también fue presentado siendo niño en televisión, acompañado por su tía, la conductora Gaby Ruffo.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Las redes sociales amplifican tanto el cariño como las críticas. Y no es la primera vez que un integrante joven del clan enfrenta comentarios negativos. Recientemente, Aitana, hermana menor de José Eduardo e hija de Eugenio Derbez, recibió críticas tras participar en un cover musical junto a su hermano Vadhir Derbez, demostrando que el escrutinio digital no distingue edades.

Aunque algunos usuarios especulan que podría tratarse de una estrategia para generar expectativa, la explicación ofrecida por Paola apunta más hacia una decisión emocional que comercial. La prioridad, dejó claro, es el bienestar de su hija.

Por ahora, no se ha confirmado si Tessa regresará eventualmente a las redes sociales o si su ausencia será permanente. Lo cierto es que su desaparición digital reabre el debate sobre la exposición de menores en plataformas públicas, especialmente cuando pertenecen a familias famosas.

