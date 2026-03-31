“Qué pregunta tan ridícula”: Majo Aguilar explota por boda de Ángela

La dinastía Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por las declaraciones sin filtro de Majo Aguilar, quien reaccionó de forma contundente a las preguntas sobre la supuesta boda religiosa de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal.

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre la boda de Ángela?

Todo ocurrió durante un encuentro con medios en el Museo Frida Kahlo, donde Majo asistió a un evento relacionado con el mundo del entretenimiento.

Lo que parecía una entrevista rutinaria cambió de tono cuando una reportera le preguntó directamente si cantaría el Ave María en la ceremonia religiosa de su prima. La respuesta fue inmediata y contundente:

Qué ridícula pregunta, perdón”, soltó la cantante, sorprendiendo a los presentes y generando un momento de tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La cantante califica de “ridícula” la interrogante sobre cantar en la ceremonia. IG majo__aguilar / angela_aguilar_

Minutos después, la artista retomó la conversación con la prensa y aclaró su postura. Aunque insistió en que no estaba molesta, explicó que la pregunta le pareció “muy sonsa”, principalmente porque no tiene relación con su forma de trabajar.

¿Por qué Majo Aguilar no va a cantar en la boda de Ángela?

Lejos de tratarse de un conflicto familiar, Majo dejó claro que su respuesta se basó en una convicción personal y profesional: ella no canta en iglesias.

Yo no me dedico a eso, le tengo respeto a lo que hago, a la iglesia y a todo”, afirmó, marcando una línea clara sobre su carrera.

Aclara que su respuesta no fue enojo, sino sorpresa ante la pregunta. IG majo__aguilar / angela_aguilar_

Esta declaración no tardó en generar comparaciones con otros artistas del medio que sí han participado en ceremonias religiosas, como Carlos Rivera. Sin embargo, la cantante fue firme al señalar que cada quien maneja su carrera como mejor le parece:

Qué bueno, eso está muy bien, pero yo no lo hago”.

¿Cómo es la relación de Majo Aguilar y Ángela?

Más allá del comentario que detonó la polémica, otro tema que quedó en el aire fue su posible asistencia a la boda. Al ser cuestionada sobre si ya recibió invitación, Majo optó por mantener el misterio:

No sé, chicos”, respondió de forma breve, evitando dar más detalles.

La artista defiende su ética profesional frente a comparaciones con otros cantantes. IG majo__aguilar / angela_aguilar_

Esta reacción ha despertado especulaciones entre seguidores y medios, quienes se preguntan si existe algún distanciamiento dentro de la familia Aguilar o si simplemente la cantante prefiere mantener su vida personal lejos del ojo público.

¿Cuándo es la boda de Ángela Aguilar?

La boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido uno de los temas más comentados desde que la pareja confirmó su relación en 2024. Tras su enlace civil, celebrado ese mismo año, los rumores sobre una segunda ceremonia no han dejado de crecer, especialmente ante la expectativa de un evento más tradicional.

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando polémica IG angela_aguilar_

Sin embargo, tanto Ángela como Nodal han sido discretos respecto a los detalles, lo que ha incrementado el interés del público. Se especula que la celebración podría realizarse en los próximos meses, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

En medio de este contexto, las declaraciones de Majo Aguilar han añadido un nuevo capítulo a la conversación. Su sinceridad, característica que la ha distinguido dentro del regional mexicano, volvió a quedar en evidencia, aunque también la colocó en el centro del debate.

Por otro lado, la cantante continúa enfocada en su carrera musical y en sus proyectos personales, dejando claro que, pese a pertenecer a una de las familias más influyentes del género, busca construir su propio camino.