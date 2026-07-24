Jennifer Lopez y su inolvidable transformación en Selena: el papel que la llevó al estrellato

Jennifer Lopez celebra este 24 de julio su cumpleaños número 57. La actriz, cantante y empresaria, continúa siendo una de las figuras latinas más influyentes del entretenimiento. A lo largo de su carrera ha protagonizado películas, conquistado la industria musical y protagonizado momentos que marcaron Hollywood, como su inolvidable interpretación de Selena Quintanilla en la película biográfica de 1997, papel que impulsó su carrera a nivel internacional.

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La producción no solo rindió homenaje a la vida de Selena, sino que también marcó un antes y un después en la trayectoria de la actriz y cantante. Su interpretación fue ampliamente reconocida y la consolidó como una de las figuras latinas con mayor proyección en la industria del entretenimiento.

Gracias a este proyecto, JLo alcanzó fama internacional y se convirtió en la primera actriz latina en recibir un salario superior al millón de dólares por una película, un logro que abrió nuevas oportunidades para los artistas hispanos en Hollywood.

¿Cómo obtuvo Jennifer Lopez el papel de Selena?

Tras el fallecimiento de Selena Quintanilla en 1995, su familia decidió llevar su historia a la pantalla grande junto al director Gregory Nava. El anuncio despertó un enorme interés y más de 20 mil actrices latinas participaron en el proceso de selección.

Finalmente, Jennifer Lopez fue la elegida para interpretar a la llamada "Reina del Tex-Mex". Aunque al principio hubo quienes cuestionaron la decisión por su ascendencia puertorriqueña, la familia Quintanilla respaldó plenamente su elección y destacó su compromiso con el proyecto.

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¿Cómo se preparó para interpretar a Selena?

Con el objetivo de ofrecer una actuación fiel a la personalidad de la cantante, Jennifer convivió con integrantes de la familia Quintanilla y estudió durante semanas videos caseros, entrevistas y presentaciones de Selena.

Además de analizar su forma de hablar y de expresarse, la actriz trabajó para reproducir la energía y el carisma que distinguían a la artista tanto arriba como abajo del escenario.

Aunque Jennifer Lopez ya contaba con experiencia como bailarina, interpretar a Selena representó un reto diferente. La cantante tenía un estilo espontáneo y muy característico que no seguía coreografías tradicionales.

Para lograr una interpretación más auténtica, JLo modificó parte de su técnica y adaptó su forma de bailar al estilo natural que convirtió a Selena en una de las artistas más queridas del público.

Foto: imdb.com

¿Jennifer Lopez cantó las canciones de la película?

Pese a que muchos espectadores pensaron que la voz que se escucha en la película pertenecía a Jennifer Lopez, la producción optó por utilizar las grabaciones originales de Selena Quintanilla.

La decisión fue tomada con el respaldo de la familia de la cantante, con el propósito de conservar la esencia de su voz y brindar un homenaje lo más fiel posible a su legado artístico.

¿Qué impacto tuvo Selena en la carrera de JLo?

El éxito de la película cambió por completo el rumbo profesional de Jennifer Lopez. La cinta obtuvo una destacada respuesta en taquilla y recibió elogios por la interpretación de la actriz.

A partir de ese momento, comenzaron a llegar nuevos papeles protagónicos en Hollywood, además de impulsar su posterior carrera como cantante. Su salario histórico también representó un avance importante para la representación de las mujeres latinas dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

Jennifer Lopez en el Super Bowl Especial

En 2024, Jennifer Lopez volvió a reunirse con Edward James Olmos, quien interpretó a Abraham Quintanilla en la película, durante el rodaje de otro proyecto cinematográfico, un encuentro que recordó el impacto que aquella producción sigue teniendo en la carrera de ambos.

Más allá de impulsar la trayectoria de Jennifer Lopez, la cinta mantiene vivo el legado de Selena Quintanilla y continúa siendo un referente para las nuevas generaciones de artistas y espectadores.