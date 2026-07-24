Miguel Rodarte, Paulina Gaytán y Tessa Ia se ponen más que rudos

Hay historias que no importa dónde se cuenten, podrían pasar en cualquier lugar del mundo. Son de esas en donde están los buenos y los malos, que plasman valores universales como hacer el bien común, y si a eso se le suma un toque de comedia muy al estilo mexicano, el proceso y el resultado son hilarantes.

Eso es exactamente lo que les pasó a Miguel Rodarte, Paulina Gaytán y Tessa Ia al darle vida a sus personajes en La banda, la cual sigue a los empleados de la fábrica Sanitarios Reyes quienes, tras la muerte del dueño, se ven forzados a formar una banda inusual para salvar sus empleos y recuperar la empresa.

“Yo creo que lo más complicado fue no reírnos; o sea, desde el guion nos reíamos y ya estar en el set era pura gozadera poder estar con estos actores tan buenos en lo que hacen, y con un crew tan maravilloso.

La verdad es que decíamos Miguel y yo hace rato que de repente veíamos al güey del sonido riéndose y nada más veíamos cómo se movía el boom, y decíamos: ‘Ok, vamos por buen camino’. Pero sí, uno de los retos más grandes que teníamos era sacar adelante las escenas porque la gozadera era al 100 por ciento; aguantar las risas era complicado”, dijo Paulina Gaytán a Excélsior

Y si bien las risas no pararon en el set, esa buena onda traspasó la cámara y quedó plasmada en el producto final; además, La banda tiene una carga humana y universal que, al final, es uno de sus activos más importantes.

“Ciertamente creo que se manejan varios valores que son totalmente universales. Al final del día, esto nace a partir de la nobleza del dueño de una empresa que quiere compartir con sus empleados, a quienes considera como parte de su familia, y la avaricia de un hijo mal habido que llega, quiere reclamar la propiedad y empieza a hacer recortes de personal y toda una serie de acciones que pasan en cualquier lado del mundo.

Donde existe un factor humano siempre va a existir el que está en búsqueda del bien común y el que está en búsqueda del bien individual. Esa lucha es parte de lo que sustenta las intenciones de formar esta banda, en donde estos personajes, que no tienen ni la menor idea de cómo hacer las cosas, se meten en un universo que no les corresponde con tal de hacer justicia, cumplir la voluntad del santo patrón y llegar a las últimas consecuencias”, agregó Miguel.

La historia de La banda sigue a Rafael, quien es interrogado por Paloma, una enigmática mujer, mientras se reconstruyen los eventos que dieron origen a este grupo. Todo cambia cuando Víctor Reyes, dueño de Sanitarios Reyes, lo nombra su sucesor y revela su intención de heredar la empresa a sus empleados.

Tessa Ia Cortesía VIX

Sin embargo, su repentina muerte y la llegada de su hijo Andy, un heredero irresponsable, ponen en riesgo el futuro de la compañía y de toda la comunidad de Valle Soleado. Ante la amenaza de perderlo todo, Rafael traiciona sus propios principios y, junto a su esposa Marcela (quien guarda un pasado oculto), Camilo y Nina, forma una improvisada banda criminal con un objetivo claro: salvar la empresa.

En La banda también paerticipan Aldo Escalante y Jesús Ochoa, mientras que por el lado de los ‘malos’, Fernando Bonilla es quien se encarga de hacerles la vida imposible. Sin embargo, fue Juan Carlos Colombo, a sus 75 años, quien les dio una cátedra de comedia pura.

“Tiene un espíritu súper bromista; es un comediante nato. Llega y luego luego está bromeando. La realidad de las cosas es que es un privilegio tener a un actor con esta trayectoria y que a su edad esté ahí aguantando todo este delirio de nosotros.

Se gozó muchísimo tenerlo a él, pero no solamente a Juan Carlos; también estuvo Chucho Ochoa un rato, Raúl Briones, Fernando Bonilla, Martín Saracho, Juan Daniel García Treviño... Es un elenco súper talentoso, todos, la verdad”, agregó Miguel.

Tanto Rodarte como Paulina y Tessa son actores que han llevado su camino en la actuación de manera constante, lo cual los ha convertido en rostros conocidos y recordados. Han sido personajes a los que han dado vida –como el Tigre de Santa Julia, Serafina Baladro o Alejandra– los que no sólo los han catapultado, sino que también los acompañan en proyectos como este.

“Uno siempre deja un poco de uno en un personaje y se lleva un poco del personaje también; entonces, pues siempre hay detallitos ahí que tal vez se van quedando. Pero ¡ay, no sé!, siento que estos personajes en particular son tan específicos cada uno entre sí, que también por eso se complementan tan bien dentro de la banda; como que cada uno tiene muy clara su función dentro de este grupo de personas y se balancean, se apoyan y se complementan”, explicó Tessa.