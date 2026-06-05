Jennifer López asistió a la presentación de Office Romance, la nueva película que protagoniza junto al actor británico Brett Goldstein, pero además de promocionar el proyecto, terminó llamando la atención por otro motivo.

Las fotografías de la alfombra roja comenzaron a circular en redes sociales y varios usuarios aseguraron notar un cambio en la apariencia de la cantante y actriz.

En particular, algunos comentarios se enfocaron en su busto, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible cirugía estética.

Hasta ahora, la artista no ha hablado sobre el tema.

¿Jennifer López se operó? La actriz desata rumores sobre su físico IG jlo

El vestido que llamó la atención de los fans de JLo

Para el evento, Jennifer López eligió un vestido strapless con estructura tipo corsé y un escote pronunciado.

El diseño resaltó su figura y rápidamente comenzaron a aparecer comentarios en plataformas como Reddit, donde algunos usuarios se preguntaron si la actriz se había sometido a algún procedimiento recientemente.

Entre las publicaciones podían leerse preguntas como:

“¿Son nuevas o nunca me había dado cuenta?” o “¿Se operó?”.

Sin embargo, también hubo quienes señalaron que la diferencia podría deberse simplemente al tipo de vestido elegido para la ocasión.

La propia Jennifer López compartió imágenes del evento en su cuenta de Instagram.

Como ocurrió en otras redes sociales, algunos seguidores aprovecharon la publicación para preguntar directamente sobre el supuesto cambio físico.

“¿Implantes?” y “¿Se puso más pecho?” fueron algunas de las preguntas que aparecieron entre los comentarios.

También hubo mensajes de apoyo para Jennifer López

No todos los comentarios estuvieron relacionados con los rumores.

Muchos seguidores aprovecharon las fotografías para elogiar el aspecto de la artista, quien recientemente cumplió 56 años.

Mensajes como “Te ves increíble”, “Siempre hermosa” y “Eres un ícono” aparecieron entre las miles de reacciones que recibió la publicación.

Mientras algunos debatían sobre su apariencia, otros destacaron que Jennifer López sigue manteniéndose como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional.

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Office Romance reúne a Jennifer López y Brett Goldstein

La aparición pública de la cantante ocurrió como parte de la promoción de Office Romance, una comedia romántica en la que comparte créditos con Brett Goldstein, actor conocido por interpretar a Roy Kent en la serie Ted Lasso.

El proyecto marca una nueva colaboración para López dentro del género romántico, uno de los terrenos donde más ha trabajado a lo largo de su carrera.

Por ahora, la actriz continúa enfocada en la promoción de la película y no ha hecho comentarios sobre las especulaciones que surgieron después de su paso por la alfombra roja.