Jennifer Lopez comparte recuerdos inéditos por los 18 de sus mellizos

El tiempo vuela y Jennifer Lopez lo confirmó con una publicación cargada de nostalgia y amor: sus mellizos, Emme y Max, cumplieron 18 años. Para celebrar la mayoría de edad de sus hijos, la artista compartió en Instagram un emotivo video con recuerdos inéditos de su infancia y adolescencia, acompañado de un mensaje que conmovió a millones de seguidores.

Jennifer Lopez les dedica emotivo mensaje a sus hijos

El clip, musicalizado con la canción “18” de One Direction, recorre casi dos décadas de vida familiar: desde imágenes de los recién nacidos en brazos de su madre hasta momentos íntimos en casa, viajes, celebraciones y apariciones públicas que marcaron su crecimiento.

La artista compartió un video con imágenes inéditas de su infancia y adolescencia. IG jlo

Entre las escenas más especiales aparece la recordada participación de Emme junto a JLo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, uno de los hitos más comentados en la carrera de la cantante.

La intérprete recordó en su mensaje el día en que se convirtió en madre por primera vez, una noche que describió como mágica. Mencionó que sus hijos nacieron en medio de una intensa tormenta de nieve en Nueva York, un escenario que para ella tuvo un significado casi simbólico.

El homenaje recordó la noche nevada en que nacieron los mellizos en Nueva York. IG jlo

Según escribió, todo parecía brillar mientras se dirigía al hospital, como si el universo preparara una bienvenida especial para los gemelos. Conmovida, López aseguró que al sostenerlos por primera vez sintió que tenía en brazos a “dos ángeles”, un instante que transformó su vida para siempre.

No puedo creer que ahora sean adultos”, expresó, destacando las cualidades que más admira en ambos: su bondad, generosidad y sensibilidad.

En el mensaje, la estrella también recurrió al apodo cariñoso con el que los ha llamado desde pequeños: “coconuts”. Con esa palabra —que sus fans ya identifican como parte del lenguaje íntimo de la familia— reafirmó el vínculo que han construido los tres a lo largo de los años.

Siempre hemos sido nosotros”, escribió, recordando el camino que han recorrido juntos incluso en los momentos difíciles.

¿Cómo son Emme y Max, los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony?

La artista dedicó además palabras individuales a cada uno. A Emme la llamó su “rayo de sol”, mientras que a Max lo describió como “increíble tal como es”, subrayando el orgullo que siente al verlos forjar su propia identidad. Las imágenes del video muestran justamente esa evolución: de niños sonrientes a adolescentes con personalidades definidas y estilos propios.

Emme, quien ha acompañado a su madre en eventos y proyectos musicales, ha mostrado desde temprana edad inclinación artística y seguridad escénica. Max, en cambio, ha preferido una vida más discreta, aunque también aparece en los recuerdos familiares compartiendo momentos musicales con su hermana, como cuando ambos tocan guitarra y cantan juntos en casa.

La cantante reafirmó el fuerte vínculo que han mantenido los tres. Grosby

Jennifer Lopez habla de los planes de sus hijos

Los mellizos son fruto de la relación de López con el cantante Marc Anthony, con quien mantuvo un matrimonio entre 2004 y 2014. Aunque la pareja se separó hace más de una década, ambos han mantenido una dinámica familiar cercana centrada en el bienestar de sus hijos, quienes crecieron entre escenarios, giras y sets de filmación.

Este cumpleaños 18 tiene un significado especial para la familia, ya que marca el inicio de una nueva etapa. Según ha contado la propia artista en entrevistas recientes, sus hijos se preparan para comenzar la universidad, un paso que implicará mayor independencia. La idea de que pronto estarán menos tiempo en casa ha despertado en JLo sentimientos encontrados: orgullo por verlos crecer y nostalgia por el cierre de una etapa irrepetible.

Emme y Max comienzan una nueva etapa rumbo a la universidad. IG jlo

Con su video, la estrella no solo celebró la mayoría de edad de Emme y Max, sino también el viaje compartido que los ha unido desde aquella noche nevada en Nueva York. Un recorrido que, según sus propias palabras, seguirá siendo siempre de “los tres”, sin importar cuán lejos los lleve la vida adulta.