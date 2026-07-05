JLo deslumbró con un elegante vestido negro en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

JLo volvió a acaparar las miradas al asistir a la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La cantante y actriz fue una de las invitadas a la exclusiva ceremonia realizada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, donde destacó por el sofisticado look que eligió para la ocasión y que más tarde mostró en sus redes sociales.

Las cámaras de CNN captaron la llegada de la artista al recinto, mientras que al día siguiente compartió en Instagram varias fotografías y videos de su atuendo, el cual rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Foto: taylorswift / killatrav

¿Cómo fue el vestido que usó JLo en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Para este evento, la intérprete de "On the Floor" apostó por un vestido negro firmado por Bach Mai. El diseño combinaba un corpiño de terciopelo con escote redondo y una cintura baja, mientras que la parte inferior destacaba por una amplia falda asimétrica confeccionada con un tejido diferente.

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Detrás de su imagen estuvieron los estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn. Como accesorios llevó un collar de dos niveles, una pulsera y pendientes a juego, además de un gran anillo. Su look se completó con una manicura nude realizada por Tom Bachik, un bolso de mano de Carolina Herrera y zapatos de tacón abiertos.

En cuanto al peinado, Justine Marjan optó por un moño pulido adornado con una diadema, mientras que el maquillaje en tonos bronceados fue creado por Rokael Lizama.

Al compartir las imágenes del evento en Instagram, JLo decidió acompañarlas únicamente con un emoji de copas de champán como descripción.

Boda de Taylor Swify Travis Kelce estuvo repleta de estrellas

Además de JLo, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a numerosas celebridades del mundo del entretenimiento. El enlace se realizó casi un año después de que la pareja anunciara su compromiso en agosto de 2025.

Entre los invitados estuvieron Gigi Hadid y Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Selena Gomez, Hugh Jackman, Millie Bobby Brown, Miranda Lambert, Brad Paisley junto a Kimberly Williams-Paisley, además de Karlie Kloss y Joshua Kushner. Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia.

Selena Gomez impacta con un espectacular vestido dorado en la boda de Taylor Swift Instagram

La moda fue una de las protagonistas del evento

Uno de los aspectos más comentados de la boda fue el código de vestimenta. Antes del enlace, una fuente reveló a People que todos los asistentes debían acudir con ropa de etiqueta, algo que quedó reflejado en los elegantes atuendos de los invitados.

Por supuesto, todas las miradas estuvieron puestas en los novios. Taylor Swift y Travis Kelce vistieron diseños de Christian Dior Alta Costura elaborados en colaboración con Jonathan Anderson. La cantante complementó su look con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin y joyas de Cartier.