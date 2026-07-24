Ebenezer: Un Johnny Depp envejecido, pero intimidante, se deja ver en el primer tráiler

El primer tráiler de ‘Ebenezer’ (‘Scrooge y los fantasmas de la Navidad’) salió a la luz y está conquistando a los seguidores del actor Johnny Depp, quien aparece totalmente irreconocible, envejecido pero intimidante.

Ebenezer es la adaptación del Cuento de Navidad de Charles Dickens que dirige Ti West y adapta a guion Nathaniel Halpern.

Se trata de una gran producción que supone el regreso de Johnny Depp junto a grandes del cine como Andrea Riseborough, Ian McKellen, Tramell Tillman, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti y Ellie Bamber.

Ebenezer, primer tráiler

Primer tráiler de Ebenezer. Especial

Las primeras imágenes de Ebenezer muestran que no será una adaptación navideña tradicional, sino una versión con una atmósfera mucho más sombría y cercana al terror gótico.

La historia, según revela el tráiler, transcurre en un Londres victoriano cubierto por la nieve, con calles oscuras, edificios antiguos y una fotografía de tonos fríos que refuerza el ambiente inquietante.

Ahí toma protagonismo Johnny Depp, quien sorprende con una transformación física casi total para dar vida a Ebenezer Scrooge. El actor luce varias décadas mayor gracias a un elaborado trabajo de maquillaje y caracterización: porta una larga barba canosa, espesas cejas, prominentes patillas y viste el clásico atuendo victoriano, compuesto por un pesado abrigo, sombrero de copa y bastón. A esto se suma una postura encorvada y un gesto severo que transmiten el carácter amargado y solitario del icónico personaje.

Entre calles cubiertas de niebla y una atmósfera inquietante, aparecen figuras espectrales y sombras que anticipan el giro de la trama. Uno de los primeros en hacer acto de presencia es Jacob Marley, interpretado por Ian McKellen, quien regresa del más allá para advertir a Scrooge sobre las consecuencias de seguir viviendo con egoísmo y amargura. Después llegan los espíritus de la Navidad Pasada, Presente y Futura, encargados de llevarlo en un recorrido por los episodios más significativos y dolorosos de su vida, con la esperanza de que encuentre la redención.

Uno de los momentos que más ha dado de qué hablar es el cierre del adelanto, cuando Depp mira fijamente a la cámara con una expresión desafiante mientras la pantalla se funde a negro.

El regreso de Johnny Depp a Holliwood

Primer tráiler de Ebenezer. Especial

Ebenezer marca uno de los momentos más importantes en la carrera reciente de Johnny Depp.

Esta película marca su regreso a Hollywood, ya que representa su primera gran producción con un importante estudio cinematográfico en varios años.

Después del mediático proceso legal que enfrentó con su exesposa Amber Heard, el actor se mantuvo alejado de las grandes franquicias y de los proyectos más comerciales de la industria.

Durante ese periodo participó en producciones independientes y europeas, como Jeanne du Barry, además de debutar como director con Modì. Ahora, de la mano de Paramount Pictures y acompañado por un elenco de reconocidas figuras, Depp vuelve a liderar una superproducción, un paso que muchos ven como su esperado retorno al cine comercial de Hollywood.

Y, como era de esperarse, Depp vuelve, pero prácticamente irreconocible. Aunque no es algo nuevo para él transformarse físicamente, pues ya lo hizo con personajes como el capitán Jack Sparrow, Willy Wonka, el Sombrerero Loco y Sweeney Todd, en esta ocasión la caracterización ha sorprendido especialmente porque se aleja por completo de su imagen habitual.

La dirección de Ti West apuesta por resaltar el lado más inquietante y sobrenatural del relato de Dickens, por lo que el maquillaje y la fotografía buscan que Scrooge resulte mucho más intimidante que en versiones anteriores.

¿De qué trata Scrooge y los fantasmas de la Navidad?

Primer tráiler de Ebenezer. Especial

La película sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre rico, avaro y de mal carácter que desprecia la Navidad y vive completamente aislado, convencido de que la compasión y la generosidad no tienen cabida en su vida.

La historia da un giro cuando, durante la víspera de Navidad, Scrooge recibe la inesperada visita del fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley. El espíritu le advierte que, si continúa viviendo con egoísmo y despreciando a quienes lo rodean, sufrirá un destino aún más terrible que el suyo. Antes de desaparecer, Marley le anuncia que esa misma noche será visitado por tres misteriosos espíritus que intentarán cambiar el rumbo de su vida.

A lo largo de la noche, los fantasmas de la Navidad Pasada, Presente y Futura llevan a Scrooge a un viaje por diferentes momentos de su existencia. Gracias a estas visiones, revive recuerdos de su infancia, enfrenta las decisiones que lo convirtieron en un hombre amargado y descubre cómo sus acciones han afectado a quienes lo rodean. También presencia el futuro que le espera si decide seguir viviendo sin empatía ni arrepentimiento.

La película combina el espíritu navideño con el suspenso sobrenatural, ofreciendo una reinterpretación del clásico de Dickens que busca conquistar tanto a los seguidores de la historia como a quienes disfrutan de propuestas más oscuras.

¿Cuándo se estrena?

Paramount Pictures tiene programado el estreno de Ebenezer para el 13 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, una fecha estratégica para aprovechar la temporada previa a las fiestas decembrinas.

En México, la distribuidora aún no ha confirmado una fecha oficial. Sin embargo, al tratarse de un lanzamiento de Paramount, lo más probable es que llegue a las salas mexicanas el mismo 13 de noviembre o con un desfase de uno o dos días, como suele ocurrir con los estrenos internacionales del estudio.

Respecto a los avances, es muy probable que se liberen más tráilers antes del estreno. El primero fue lanzado durante la San Diego Comic-Con 2026, acompañado por una sorpresiva aparición de Johnny Depp caracterizado como Scrooge. Se espera que un segundo tráiler completo llegue entre septiembre y octubre próximos.