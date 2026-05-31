¿Emme Muñiz cambió de nombre? La graduación de la hija de JLO genera dudas

Emme Muñiz volvió a captar la atención de los medios internacionales luego de que una publicación relacionada con su graduación generara dudas sobre un posible cambio de nombre. La hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony celebró recientemente el final de su etapa en la preparatoria, pero fue un detalle en redes sociales el que terminó convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores de la cantante.

Mientras familiares y personas cercanas acompañaban a la joven en este importante momento, una publicación vinculada a estudiantes graduados de la escuela Windward, en Los Ángeles, llamó la atención porque la identificó con un nombre diferente al que el público ha conocido durante años.

Grosby Group

La graduación de Emme Muñiz

La ceremonia de graduación se llevó a cabo el pasado 28 de mayo y contó con la presencia de Jennifer Lopez, así como de Max Muñiz, hermano mellizo de Emme. Diversos reportes también señalaron la asistencia de Samuel Affleck, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner, quien mantiene una buena relación con la familia.

Grosby Group

Las imágenes compartidas del evento mostraron a la joven luciendo un traje beige y compartiendo momentos con familiares y amigos durante la celebración. Sin embargo, la conversación en redes sociales rápidamente se trasladó a una publicación que circuló y que habría revelado un nombre distinto al conocido hasta ahora.

¿Emme Muñiz cambió de nombre?

La información surgió a partir de una cuenta dedicada a compartir los destinos universitarios de los estudiantes que concluyen sus estudios en la escuela Windward.

En una de las publicaciones apareció una fotografía de la infancia de Emme junto al nombre "Oskar Muñiz" y detalles sobre sus planes académicos para el próximo ciclo escolar.

"¡Oskar a Sarah Lawrence! ¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡¡¡Enhorabuena!!!"

La publicación provocó múltiples reacciones y llevó a varios medios internacionales a reportar que la hija de Jennifer Lopez podría estar utilizando públicamente el nombre de Oskar. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la familia.

Sarah Lawrence, la universidad que elegiría para continuar sus estudios

De acuerdo con la misma publicación, la joven planea ingresar a la Universidad Sarah Lawrence, ubicada en Nueva York.

IG

La información difundida indica que cursaría una doble especialidad enfocada en Teatro y Artes Plásticas, dos disciplinas vinculadas al mundo artístico en el que ha crecido desde pequeña gracias a las carreras de sus padres.

La noticia también llamó la atención porque supondría una nueva etapa en la vida de la hija de Jennifer Lopez, quien dejaría California para continuar con su formación académica en la costa este de Estados Unidos.

Una figura que ha crecido bajo el interés del público

Nacida el 22 de febrero de 2008 junto a su hermano mellizo Max, Emme ha estado expuesta desde temprana edad a la atención mediática debido a la popularidad internacional de Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Grosby

A pesar de ello, la cantante ha intentado mantener un equilibrio entre la vida privada y la exposición pública de sus hijos. Con el paso de los años, Emme ha realizado algunas apariciones junto a su madre en eventos y espectáculos relacionados con su carrera artística.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2022 durante un concierto benéfico en Los Ángeles, cuando Jennifer Lopez compartió escenario con su hijo frente a miles de asistentes.

"Le pido todo el rato que cante conmigo, pero no quiere, así que esta es una ocasión muy especial porque tiene poco tiempo, tiene la agenda llena, y este momento me cuesta caro. Me cuesta dinero cuando quiere salir, pero merece la pena cada céntimo porque este es mi dueto favorito de todos los tiempos".