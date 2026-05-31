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¿Emme Muñiz cambió de nombre? La graduación de la hija de JLO genera dudas

Emme Muñiz celebró su graduación, pero una publicación en redes sociales desató especulaciones sobre un posible cambio de nombre. 

Por: Paola Jiménez

Jennifer Lopez and Emme Muñiz are seen on April 3, 2025 in New York City, NY. (Photo by XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)
Emme Muñiz, hija de JLo y Marc Anthony, habría cambiado su nombreGrosby Group

Emme Muñiz volvió a captar la atención de los medios internacionales luego de que una publicación relacionada con su graduación generara dudas sobre un posible cambio de nombre. La hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony celebró recientemente el final de su etapa en la preparatoria, pero fue un detalle en redes sociales el que terminó convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores de la cantante.

Mientras familiares y personas cercanas acompañaban a la joven en este importante momento, una publicación vinculada a estudiantes graduados de la escuela Windward, en Los Ángeles, llamó la atención porque la identificó con un nombre diferente al que el público ha conocido durante años.

Photo © 2025 Backgrid/The Grosby GroupEXCLUSIVEMiami, FL 19 OCTOBER 2025Shakira was all smiles as she spent a fun-filled day at the beach in Miami with her sons, Milan and Sasha. The singer took a break from her tour to relax by the ocean, playing in the sand and being silly with her kids.****Shakira se mostró sonriente mientras disfrutaba de un día lleno de diversión en la playa de Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha. La cantante hizo una pausa en su gira para relajarse junto al mar, jugando en la arena y divirtiéndose con sus pequeños.
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La graduación de Emme Muñiz

La ceremonia de graduación se llevó a cabo el pasado 28 de mayo y contó con la presencia de Jennifer Lopez, así como de Max Muñiz, hermano mellizo de Emme. Diversos reportes también señalaron la asistencia de Samuel Affleck, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner, quien mantiene una buena relación con la familia.

Photo © 2026 Backgrid/The Grosby GroupEXCLUSIVE Los Angeles, CA 23 MARCH 2026Jennifer Lopez enjoyed a special mother-daughter day with Emme in Beverly Hills, taking a well-deserved break from her busy schedule. The pair spent quality time together, starting with lunch at The Maybourne Beverly Hills Hotel before heading to a nearby hair salon.Lopez looked effortlessly chic in a black dress paired with flats and a stylish mini bag, while Emme kept it casual in a gray tee, denim shorts, and a cap. The outing captured a series of sweet, relaxed moments as the two embraced their time together away from the spotlight.***Jennifer Lopez disfrutó de un día especial de madre e hija con Emme en Beverly Hills, tomando un merecido descanso de su apretada agenda. La pareja pasó tiempo de calidad juntas, comenzando con un almuerzo en el hotel The Maybourne Beverly Hills antes de dirigirse a un salón de belleza cercano.Lopez lucía chic sin esfuerzo con un vestido negro combinado con flats y un elegante bolso pequeño, mientras que Emme mantuvo un estilo casual con una camiseta gris, shorts de mezclilla y una gorra. La salida capturó una serie de momentos dulces y relajados mientras ambas disfrutaban su tiempo juntas lejos del foco público.
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Las imágenes compartidas del evento mostraron a la joven luciendo un traje beige y compartiendo momentos con familiares y amigos durante la celebración. Sin embargo, la conversación en redes sociales rápidamente se trasladó a una publicación que circuló y que habría revelado un nombre distinto al conocido hasta ahora.

¿Emme Muñiz cambió de nombre?

La información surgió a partir de una cuenta dedicada a compartir los destinos universitarios de los estudiantes que concluyen sus estudios en la escuela Windward.

En una de las publicaciones apareció una fotografía de la infancia de Emme junto al nombre "Oskar Muñiz" y detalles sobre sus planes académicos para el próximo ciclo escolar.

"¡Oskar a Sarah Lawrence! ¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡¡¡Enhorabuena!!!"

La publicación provocó múltiples reacciones y llevó a varios medios internacionales a reportar que la hija de Jennifer Lopez podría estar utilizando públicamente el nombre de Oskar. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la familia.

Sarah Lawrence, la universidad que elegiría para continuar sus estudios

De acuerdo con la misma publicación, la joven planea ingresar a la Universidad Sarah Lawrence, ubicada en Nueva York.

JLo dedicó palabras individuales llenas de amor a cada uno de sus hijos.
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La información difundida indica que cursaría una doble especialidad enfocada en Teatro y Artes Plásticas, dos disciplinas vinculadas al mundo artístico en el que ha crecido desde pequeña gracias a las carreras de sus padres.

La noticia también llamó la atención porque supondría una nueva etapa en la vida de la hija de Jennifer Lopez, quien dejaría California para continuar con su formación académica en la costa este de Estados Unidos.

Una figura que ha crecido bajo el interés del público

Nacida el 22 de febrero de 2008 junto a su hermano mellizo Max, Emme ha estado expuesta desde temprana edad a la atención mediática debido a la popularidad internacional de Jennifer Lopez y Marc Anthony.

La cantante reafirmó el fuerte vínculo que han mantenido los tres.
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A pesar de ello, la cantante ha intentado mantener un equilibrio entre la vida privada y la exposición pública de sus hijos. Con el paso de los años, Emme ha realizado algunas apariciones junto a su madre en eventos y espectáculos relacionados con su carrera artística.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2022 durante un concierto benéfico en Los Ángeles, cuando Jennifer Lopez compartió escenario con su hijo frente a miles de asistentes.

"Le pido todo el rato que cante conmigo, pero no quiere, así que esta es una ocasión muy especial porque tiene poco tiempo, tiene la agenda llena, y este momento me cuesta caro. Me cuesta dinero cuando quiere salir, pero merece la pena cada céntimo porque este es mi dueto favorito de todos los tiempos".

US singer Jennifer Lopez and her daughter Emme Muniz (L) perform during the halftime show of Super Bowl LIV between the Kansas City Chiefs and the San Francisco 49ers at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, on February 2, 2020. TIMOTHY A. CLARY / AFP
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