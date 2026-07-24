Muere Chris Anne Affleck, mamá de Ben Affleck; a los 83 años cumplió su último deseo

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, falleció a los 83 años.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, murió el pasado 2 de junio, tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre.

El último deseo de la madre de Ben Affleck antes de morir

Chris Anne Affleck, mamá de Ben Affleck. Especial

El obituario publicado señala que, tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas, a Chris Affleck le dieron una esperanza de vida de seis meses.

Consciente de su estado de salud, su último deseo fue alcanzar a ver a su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck, graduarse de la secundaria. La familia logró cumplir ese anhelo apenas dos días antes de que falleciera pacíficamente mientras dormía.

Atticus ha mantenido un perfil muy discreto, alejado de los reflectores que rodean a su familia. Aunque ocasionalmente ha aparecido en fotografías junto a sus padres durante eventos o reuniones familiares, sus padres han procurado preservar su privacidad.

No obstante, hoy su nombre cobra relevancia, pues su graduación se convirtió en uno de los últimos momentos importantes que pudo compartir con su abuela.

¿Quién fue Chris Anne Affleck?

Chris Anne Affleck, mamá de Ben Affleck. Especial

Chris Affleck fue mucho más que la madre de dos actores ganadores del Oscar. Nacida en 1942, dedicó gran parte de su vida a la educación y al trabajo comunitario.

Se desempeñó como maestra de escuela pública en Massachusetts y también colaboró con organizaciones enfocadas en el bienestar infantil y el desarrollo de las familias. Quienes la conocieron la describían como una mujer cálida, inteligente y profundamente comprometida con la formación de los jóvenes.

Tras divorciarse de Timothy Byers Affleck, asumió un papel fundamental en la crianza de sus hijos, Ben y Casey Affleck.

Con recursos limitados, los sacó adelante inculcándoles el amor por la lectura, el arte y el cine, además de alentarlos a perseguir sus sueños sin importar las dificultades. Siempre creyó en el talento de ambos y los apoyó desde sus primeros pasos como actores, acompañándolos incluso a la ceremonia de los Premios Oscar de 1998, cuando Ben Affleck y Matt Damon ganaron el premio al Mejor Guion Original por Good Will Hunting (En busca del destino).

En sus últimos meses de vida enfrentó un diagnóstico de cáncer de páncreas con serenidad y rodeada de su familia.

Falleció pacíficamente mientras dormía, dejando un legado que va más allá de la fama de sus hijos: el de una madre que creyó incondicionalmente en su familia y cuya dedicación, fortaleza y cariño marcaron profundamente a quienes la rodearon.