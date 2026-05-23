¿Irina Baeva y Alexis Ayala son novios? Un video desata fuertes rumores

Irina Baeva y Alexis Ayala desataron fuertes rumores sobre un posible romance tras aparecer juntos y muy abrazados frente a las cámaras de la prensa. Un video viralizado en plataformas digitales muestra a los actores en una actitud cariñosa durante su paso por una alfombra roja reciente. La interacción encendió las alertas del mundo del entretenimiento y provocó miles de reacciones inmediatas entre los internautas mexicanos.

El material audiovisual registró el momento exacto donde el actor abraza a la actriz rusa con notable confianza y cercanía frente a los reporteros. Los seguidores inundaron la publicación original con comentarios que celebraban la unión y especulaban sobre el inicio de una nueva relación sentimental. Mensajes como "el nuevo sugar de la rusa" o "hacen linda pareja" dominaron la conversación digital durante todo el fin de semana.

El encuentro mediático ocurrió realmente como parte de la campaña de promoción oficial de su nueva telenovela, titulada Tan cerca de ti, nace el amor. Ninguno de los dos artistas emitió declaraciones para desmentir o confirmar las teorías sobre un noviazgo fuera de los foros de grabación. El silencio de los protagonistas solo alimentó las sospechas de un sector del público que sigue de cerca la polémica vida amorosa del galán mexicano.

EL POLÉMICO DIVORCIO CON CINTHIA APARICIO

Esta nueva ola de especulaciones surgió poco tiempo después del mediático truene entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. El actor confirmó a una revista nacional que su esposa tomó la decisión definitiva de terminar el matrimonio tras casi tres años de relación formal. El intérprete explicó que su ex pareja priorizó su crecimiento personal y profesional, cerrando las puertas a un futuro juntos.

El galán de televisión enfrentó cuestionamientos constantes de la prensa y terminó por revelar los verdaderos motivos de la separación definitiva. El histrión confesó que la diferencia de planes a futuro fracturó irreparablemente la dinámica de la pareja en los últimos meses. Ayala descartó la posibilidad de cumplir el sueño de su ex esposa de tener tres hijos, reconociendo que ambos buscaban rumbos totalmente opuestos.

Alexis Ayala de traje. Foto de IG: Alexis Ayala

La ruptura oficial acaparó los titulares del país entero y dejó al actor en el centro de la atención pública. Semanas atrás, los paparazzi captaron al famoso en una playa junto a otra mujer desconocida, generando un escándalo viral. Estas situaciones construyeron un ambiente propicio para que cualquier acercamiento femenino levantara de inmediato las sospechas de una nueva conquista amorosa.

EL CAMINO DE LA ACTRIZ RUSA EN MÉXICO

Irina Baeva llegó a la pantalla chica mexicana tras abandonar sus estudios universitarios de periodismo y relaciones públicas en su natal Rusia. La joven decidió apostarlo todo por los escenarios y forjó una sólida carrera artística en el complejo mercado hispano. Su debut actoral ocurrió en el año 2015 cuando integró el elenco del éxito televisivo Muchacha italiana viene a casarse.

Irina Baeva se mantiene activa en telenovelas. Foto de IG: Irina Baeva

Los productores notaron su talento rápidamente y la integraron a melodramas estelares como Pasión y poder, Vino el amor, Me declaro culpable y Por amar sin ley. La celebridad europea combinó su faceta histriónica con exitosos contratos en el mundo del modelaje profesional a nivel internacional. Las marcas buscaron su rostro para protagonizar campañas de publicidad masivas a lo largo y ancho del territorio nacional.

El cruce de sus caminos profesionales en esta nueva producción de Televisa generó un atractivo innegable para la audiencia. La química proyectada en la alfombra roja sirvió como el gancho perfecto para elevar la expectativa de su proyecto conjunto. Los fanáticos de las telenovelas mantienen la mirada atenta sobre cada paso que dan ambas figuras en las próximas semanas.