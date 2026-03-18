La actriz Irina Baeva confirmó que continuará con la demanda por daño moral contra Laura Bozzo, a pesar de que recientemente se diera a conocer que el proceso legal habría tenido un fallo favorable.

Sus declaraciones llegan después de que Gabriel Soto asegurara que el caso ya había sido ganado y que incluso existía una resolución económica en la que la conductora debía pagar una compensación.

Sin embargo, la postura de Baeva deja claro que, aunque el proceso está avanzado, aún no está completamente cerrado y seguirá su curso legal.

Irina Baeva habla sobre demanda a Laura Bozzo; ¿seguirá proceso legal? Cuartoscuro

Irina Baeva seguirá con la demanda

Durante un encuentro con medios, la actriz de origen ruso explicó que, por ahora, no puede profundizar en detalles debido a la etapa en la que se encuentra el proceso.

“La verdad es que en estos momentos todavía no estoy autorizada a dar mayor explicación porque están terminando de fijarse los detalles y poniéndose de acuerdo los abogados”.

Además, confirmó que mantendrá su postura dentro del caso, lo que implica que la demanda iniciada junto a Gabriel Soto continúa activa de su lado.

Esto es relevante porque, aunque el actor habló de un triunfo legal, la resolución final depende de varios elementos técnicos que aún están en revisión.

Irina Baeva habla sobre demanda a Laura Bozzo; ¿seguirá proceso legal? Captura de Pantalla

¿Hay comunicación entre Irina Baeva y Gabriel Soto?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la posible comunicación entre ambos actores, especialmente porque actualmente ya no están juntos como pareja.

Al ser cuestionada, Irina Baeva optó por no dar detalles, manteniendo una postura completamente reservada.

Irina Baeva habla de postura sobre la vida personal

Más allá del caso legal, la actriz también fue cuestionada sobre su vida sentimental, un tema que en el pasado generó gran interés mediático.

“Elijo estar de esta forma. Mi vida pública siempre va a ser mi trabajo”.

Irina Baeva habla sobre demanda a Laura Bozzo; ¿seguirá proceso legal? Cuartoscuro

¿Se arrepiente de haber hablado de su relación?

La actriz también respondió a una pregunta clave: si se arrepiente de haber expuesto su vida sentimental en el pasado.

“Creo que todo en esta vida… no me arrepiento porque todo son aprendizajes”.

¿Qué pasó entre Irina Baeva, Gabriel Soto y Laura Bozzo?

Tras un largo proceso que comenzó con ataques verbales en televisión abierta entre 2019 y 2020, el sistema judicial ha dictado su última palabra.

Laura Bozzo se ha quedado sin opciones legales después de que se le negara su último recurso de amparo, lo que la obliga a pagar una compensación económica por daño moral y difamación hacia la ex-pareja.

A pesar de que Soto y Baeva tomaron rumbos separados en 2024, el proceso legal no se detuvo, demostrando que las consecuencias por ataques a la reputación personal no caducan con el fin de un romance.

Ahora, la conductora enfrenta el riesgo inminente de embargo de bienes si no cumple con la sentencia económica dictada por el juez, marcando un precedente definitivo sobre la libertad de expresión frente al respeto a la vida privada en los medios.