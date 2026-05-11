Alexis Ayala sorprende con cambio de look tras su divorcio con Cinthia Aparicio

Mientras siguen las versiones sobre la separación de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, el actor de La Casa de los Famosos México apareció con un cambio de look que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

Alexis Ayala volvió a aparecer en redes y llamó la atención de inmediato. El actor compartió varias fotos mostrando una imagen más seria y renovada, algo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Pero lo que más generó conversación fue el momento en el que decidió hacerlo: apenas días después de confirmar su divorcio con Cinthia Aparicio, con quien mantuvo una relación de varios años que muchos consideraban estable.

Por eso, para varios usuarios, este cambio podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida.

Alexis Ayala volvió a aparecer en redes y llamó la atención de inmediato IG alexisayala

Así es el cambio de look de Alexis Ayala

Con este nuevo cambio de imagen, donde se le ve el cabello canoso más cuidado, la barba bien definida y una actitud mucho más firme, Alexis deja ver que no está en un momento de caída, sino de transformación total. Su expresión incluso transmite más seguridad que antes, como si estuviera en una etapa distinta de su vida.

Aunque no ha dado detalles sobre el motivo detrás de esta transformación, ya comienzan a circular versiones en su entorno que apuntan a dos posibles razones: nuevos proyectos profesionales, pero también una especie de sacudida personal que lo habría llevado a reinventarse. Y con esta nueva energía que proyecta, no falta quien se pregunte si también podría estar abriéndose nuevamente al amor.

Al actor le han llovido elogios por su cambio físico y todo parece indicar que su prioridad número uno es su carrera.

Al actor le han llovido elogios por su cambio físico IG alexisayala

Su historia con Cinthia Aparicio llega a su fin

La falta de tiempo y la distancia física fueron las razones por las que Alexis Ayala y Cinthia Aparicio decidieron tomar caminos separados.

El actor señaló que la carga de trabajo de ambos se volvió una barrera difícil de superar, especialmente por los viajes y compromisos profesionales de Cinthia tras salir de televisión.

Este alejamiento provocó que la pareja decidiera terminar su historia sentimental. Sin embargo, Ayala destacó que quedaron en excelentes términos, asegurando que siempre será un gran apoyo para ella a pesar de ya no estar juntos.

La relación de ambos actores comenzó en 2021, cuando coincidieron en la telenovela Si nos dejan. No fue amor a primera vista, sino un acercamiento gradual que se consolidó tras una reunión decembrina.

Para 2023, la pareja ya celebraba su boda. Aunque durante su relación se habló mucho de la diferencia de edad, ambos se mantuvieron firmes. Ahora, con el anuncio de su divorcio, se confirma que su separación se debió principalmente a temas de agenda y no a las críticas externas.

Entre rumores, especulaciones y miradas sobre su vida sentimental, el actor opta por mantenerse discreto y dejar que su presente hable por sí solo.