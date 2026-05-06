Cinthia Aparicio revela cómo vive su separación de Alexis Ayala

La reciente separación entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala ha generado conversación en el mundo del espectáculo, pero lejos del escándalo, ambos han optado por una postura madura y respetuosa que ha llamado la atención de sus seguidores.

¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre Alexis Ayala?

Fue durante una entrevista con el programa Hoy cuando Cinthia rompió el silencio y habló por primera vez sobre el fin de su matrimonio. Con un tono sereno, dejó claro que, aunque la relación de pareja llegó a su fin, el vínculo entre ambos se mantiene en buenos términos.

La actriz asegura que ambos mantienen una relación en paz y con respeto. Mezcalent

Estoy muy tranquila, él y yo estamos bien, en paz”, compartió la actriz, subrayando que ha decidido manejar la situación de forma privada por respeto a los dos.

¿Cinthia Aparicio y Alexis Ayala regresaron?

La actriz también reveló que, pese a la ruptura, la convivencia no ha sido complicada. Incluso, recientemente coincidieron en el área de diseño de imagen por cuestiones laborales, lo que desató rumores de una posible reconciliación.

Sin embargo, ella misma aclaró que se trató únicamente de trabajo, dejando claro que su prioridad actual es su crecimiento profesional.

Rumores de reconciliación surgen tras reencontrarse por trabajo. IG cinthiaparicio

Cinthia Aparicio revela cómo esta sobrellevando su divorcio

Uno de los aspectos que más ha destacado Cinthia es el papel fundamental de su entorno cercano en este proceso. La actriz ha encontrado refugio en su familia y amigos, quienes han sido clave para sobrellevar este momento.

La expareja ha decidido llevar el proceso de forma privada. IG cinthiaparicio

Aunque evitó dar detalles, dejó entrever que ha optado por rodearse de personas que le brindan estabilidad emocional. Además, el trabajo se ha convertido en una pieza clave en esta nueva etapa.

Cinthia se encuentra enfocada en nuevos proyectos, incluyendo una próxima telenovela donde interpretará a una villana, un reto que la tiene especialmente entusiasmada.

Estoy muy contenta, con mucho trabajo y enfocada en seguir creciendo”, comentó, dejando ver que su carrera atraviesa un momento sólido.

¿Cuál es el acuerdo entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

A pesar de la separación, la expareja podría seguir coincidiendo profesionalmente. Ambos comparten créditos en proyectos teatrales y televisivos, lo que hace inevitable que sus caminos se crucen. Sin embargo, han dejado claro que lo personal no interferirá con lo laboral, apostando por mantener una relación cordial dentro de los foros.

La expareja podría seguir colaborando en teatro y televisión. IG cinthiaparicio

Este manejo ha sido bien recibido por el público, que ha destacado la inteligencia emocional de ambos actores para enfrentar una situación que, en otros casos, suele volverse mediática y conflictiva.

Alexis Ayala habla de su separación

Por su parte, Alexis Ayala ya había hablado previamente sobre la separación, destacando que fue una decisión tomada desde la honestidad y el amor. El actor aseguró que, aunque ya no estén juntos como pareja, seguirá apoyando a Cinthia en cada uno de sus proyectos.

Siempre seré un gran porrista de lo que ella haga”, expresó, dejando ver el respeto y la admiración que aún existe entre ambos.

Alexis Ayala reafirma su apoyo y admiración hacia su exesposa. IG cinthiaparicio

Este tipo de declaraciones han reforzado la idea de que la relación no terminó en conflicto, sino en una transformación del amor. Ambos coinciden en que los sentimientos no desaparecen, simplemente evolucionan, algo que han sabido comunicar con madurez frente al ojo público.

Mientras el proceso legal de su divorcio sigue su curso, tanto Cinthia como Alexis continúan avanzando en sus respectivas carreras y su historia no termina, sino han encontrado una nueva forma de relacionarse.