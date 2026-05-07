¿Fue por dinero? Alexis Ayala revela los motivos de su separación con Cinthia Aparicio

La separación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio sigue dando de qué hablar, pero ahora es el propio actor quien ha decidido aclarar los rumores y compartir, con total franqueza, los verdaderos motivos detrás del fin de su matrimonio.

Alexis Ayala rompe el silencio sobre su ruptura con Cinthia Aparicio

En medio de especulaciones que apuntaban a problemas económicos como causa principal de la ruptura, Ayala fue contundente al desmentir esa versión. Durante un reciente encuentro con la prensa, el actor rechazó categóricamente que el dinero haya tenido algo que ver, y pidió respeto para una historia que, asegura, fue profundamente significativa en su vida.

No ensucien algo que fue muy bonito”, expresó con firmeza.

El actor desmiente que el dinero haya sido la causa de la separación. IG cinthiaparicio

¿Por qué se separó Alexis Ayala de Cinthia Aparicio?

Lejos de polémicas, el protagonista dejó claro que la separación responde a un proceso mucho más personal: una evolución individual que ambos decidieron emprender tras un periodo de distanciamiento.

Según explicó, el último año fue clave para replantear su relación, especialmente debido a compromisos laborales que los mantuvieron separados durante largos periodos.

La falta de convivencia influyó en la decisión de terminar la relación. Mezcalent

Por un lado, Alexis permaneció varias semanas dentro del reality La Casa de los Famosos México, mientras que Cinthia desarrollaba proyectos fuera de la ciudad durante meses. Esta falta de convivencia, confesó, terminó por impactar la dinámica de pareja.

Aquí lo que no tuvimos fue convivencia por mucho tiempo, y eso también influye”, explicó.

Ambos vivieron un proceso de crecimiento personal que los llevó a separarse. IG cinthiaparicio

Sin embargo, el actor insiste en que no hubo conflictos, traiciones ni escándalos. Más bien, se trató de una decisión madura en la que ambos reconocieron que necesitaban tomar caminos distintos.

Replantearse en la vida no hace daño”, reflexionó, dejando ver que el proceso fue más introspectivo que dramático.

Otro aspecto que salió a la luz es el crecimiento individual de Cinthia, algo que Alexis reconoce y celebra. Según sus palabras, ella se encuentra en una etapa de expansión personal y profesional, y él nunca quiso ser un obstáculo en ese proceso.

Yo no estoy con alguien para cortarle sus sueños”, afirmó.

El actor pide respeto y evita que se ataque a su expareja. IG cinthiaparicio

En ese sentido, el actor también habló de su propio camino. Asegura que sigue teniendo metas y aspiraciones, por lo que esta separación también representa una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. Ambos, dice, están viviendo una nueva etapa desde la individualidad.

Alexis Ayala pide que paren el hate a Cinthia Aparicio

Uno de los puntos que más ha destacado Ayala es su postura protectora hacia su expareja. En varias ocasiones pidió que cualquier crítica o comentario negativo se dirija hacia él y no hacia Cinthia.

Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí”, dijo, subrayando que ella merece respeto absoluto.

A pesar del fin de su relación amorosa, el actor no escatima en palabras de cariño. Incluso, ha descrito a Cinthia como “el amor de su vida”, una afirmación que ha conmovido a sus seguidores. Para él, lo vivido no pierde valor con la separación, sino que se transforma en una etapa que recuerda con gratitud.

Puedo decir que viví un amor divino”, confesó.

La expareja mantiene admiración y apoyo profesional mutuo. IG cinthiaparicio

Además, dejó claro que la admiración profesional entre ambos permanece intacta. De hecho, no descartan seguir colaborando en proyectos laborales, ya que comparten una visión de respeto que separa lo personal de lo profesional.

Siempre seré su mayor porrista”, reiteró.

Alexis reconoce que la relación se transformó, no terminó en malos términos. IG cinthiaparicio

Sobre la posibilidad de una reconciliación, Ayala no cerró completamente la puerta, pero fue realista al señalar que las relaciones evolucionan y que el futuro es incierto. Lo que sí dejó claro es que, independientemente de lo que pase, el respeto y el cariño seguirán presentes.

En un medio donde las rupturas suelen estar marcadas por el escándalo, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se distinguen por su sensatez. Con una actitud consciente y respetuosa, el actor puso fin a las dudas y rumores de la prensa.