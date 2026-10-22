Frida Sofía confirma que viajó a México para denunciar a Enrique Guzmán: “No se busca dinero, se busca justicia”

Frida Sofía confirmó que viajó a México para continuar con el proceso legal que inició contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. La hija de Alejandra Guzmán explicó que acudió para cumplir con los procedimientos correspondientes, incluidos los exámenes periciales, como parte de la denuncia penal que presentó.

En declaraciones en exclusiva para el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía dejó claro que su intención no es obtener una compensación económica, sino buscar justicia por los hechos que ha denunciado. También expresó su agotamiento ante la exposición pública del caso.

La nieta de Silvia Pinal manifestó que desea cerrar este capítulo para recuperar su tranquilidad y concentrarse en su bienestar, pues considera que la atención mediática ha complicado un proceso que preferiría llevar en privado.

Foto: Instagram ifridag

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su denuncia contra Enrique Guzmán?

Frida Sofía respondió de manera contundente a los cuestionamientos sobre el procedimiento legal que emprendió contra su abuelo. Durante sus declaraciones, hizo énfasis en que se trata de un asunto penal y no de una demanda civil con fines económicos.

Me fui por la vía legal, pero es una denuncia penal, no civil y no se busca dinero, se busca justicia”, expresó.

La joven también manifestó su inconformidad con la manera en que se ha desarrollado el caso y cuestionó y que las autoridades no hayan avanzado.

Ya que la Fiscalía no haga nada y perdónenme, pero ya hice todo”, señaló al hablar sobre el desgaste que ha experimentado durante el proceso.

Frida explicó que tuvo que volver a recordar situaciones dolorosas durante las evaluaciones a las que se sometió. Asimismo, aclaró que no tenía intención de hacer público su viaje.

No sabes el tiempo, el desgaste y el horror que fue tener que revivir cada cosa porque me examinaron, porque fui a México. Que no se enteraran fue otra cosa, porque yo no quería que se enteraran, no me gusta este circo, en serio. Debut y despedida, en serio”, manifestó.

Instagram

Durante sus declaraciones, Frida Sofía reconoció que hablar públicamente de lo ocurrido le ha provocado un desgaste emocional y que la atención sobre su vida personal no le permite dejar atrás el tema.

Pero lo único que quiero es estar bien, bien, y esto me hace daño. Me pone mal”, expresó.

La joven también reflexionó sobre cómo la fama ha influido en su vida y en la manera en que reacciona ante las críticas.

Ya me cansé, wey, pero quiero vivir mi vida, ser feliz y ya”. No entiendo, no voy a entender jamás cuál fue su intención, porque sí me ofende bastante que digan que lo hice para arruinar a alguien, porque eso me arruinó a mí la vida”, declaró.

¿Qué respondió a quienes aseguran que buscaba perjudicar a Enrique Guzmán?

Según explicó, su intención era hablar de lo que afirma haber vivido, aunque considera doloroso que sus declaraciones sean cuestionadas.

Uno de los aspectos que más molestia le genera a Frida Sofía, según sus palabras, es que se cuestione su versión o se sugiera que hizo las acusaciones para afectar la trayectoria profesional de su abuelo.

Me duele y me hierve la sangre que una persona simplemente, simplemente pueda desacreditar algo que sí me pasó y que me afecta muchísimo todos los días”, expresó.

Foto: IG

También rechazó la idea de que sus declaraciones tuvieran como objetivo perjudicar las carreras artísticas de su familia. Explicó que puede reconocer el trabajo de un cantante sin que eso signifique que quiera mantener una relación personal con él.

No lo hice para dañar sus carreras, porque sí sé separar al artista de la persona; hasta puedo escuchar una canción de Enrique Guzmán, de que no puedo verlo en mi vida, no puedo”, afirmó.

Con estas palabras, Frida reiteró que haber hablado de lo ocurrido, tuvo consecuencias en su propia vida y que no entiende por qué recibe críticas por hacerlo público.

¿Qué ha dicho Frida Sofía sobre las acusaciones que hizo en 2021?

En 2021, Frida Sofía acusó públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber cometido abusos contra ella cuando era niña, señalando que los hechos habrían comenzado cuando tenía cinco años. Las declaraciones provocaron una fuerte controversia y una fractura en las relaciones familiares.

En aquel momento, Alejandra Guzmán defendió públicamente al cantante, lo que intensificó la atención mediática sobre el conflicto entre los integrantes de la familia.

Ahora, con la confirmación de su viaje a México y su participación en las diligencias periciales, la joven reiteró que su intención es buscar justicia por los hechos que ha denunciado.

Por último, Frida Sofía expresó que desea recuperar su tranquilidad y continuar con su vida personal sin que el caso siga afectando su bienestar. Aunque reconoce que hablar de lo sucedido le ayudó en algún momento, aseguró que la exposición y las críticas han hecho que revivirlo resulte especialmente doloroso.