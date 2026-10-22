Proyectarán Nosferatu gratis en CDMX: ¿cuándo y dónde verla?

Los amantes del cine de terror tendrán una oportunidad para disfrutar de uno de los clásicos del cine mudo en la Ciudad de México. Como parte de las actividades de la temporada de Día de Muertos, la película Nosferatu se exhibirá gratuitamente.

La función está programada contará con la participación del pianista Alejandro S. Ávila, quien interpretará la música durante la proyección.

La actividad se realizará al aire libre, por lo que se recomienda llevar ropa abrigadora para disfrutar de la película con mayor comodidad.

Foto: Youtube

¿Dónde y a qué hora será la función de Nosferatu?

La proyección tendrá lugar en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada en Tacuba 8, en la colonia Centro de la Ciudad de México.

Estos son los datos que debes tomar en cuenta para asistir:

Fecha: miércoles 28 de octubre de 2026.

miércoles 28 de octubre de 2026. Hora: 19:00 horas.

Lugar: Plaza Manuel Tolsá, Centro Histórico de CDMX.

Entrada: gratuita.

Acompañamiento musical: piano en vivo a cargo de Alejandro S. Ávila.

Al tratarse de una función al aire libre, lo mejor es llegar con anticipación y llevar una chamarra, especialmente si planeas permanecer durante toda la película.

Los organizadores invitaron al público a asistir disfrazado y sumarse a esta celebración llena de tradición y ambiente festivo.

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¿De qué trata la película Nosferatu?

Estrenada en 1922, Nosferatu es una de las obras más representativas del cine de terror y del expresionismo alemán. La historia sigue a Hutter, un hombre que viaja por motivos laborales hasta un castillo ubicado en Transilvania, donde conoce al misterioso conde Orlok.

Lo que parece ser una visita de trabajo pronto se convierte en una experiencia aterradora, pues descubre que el conde es en realidad un vampiro.

Foto: Youtube

La cinta, dirigida por F. W. Murnau, se convirtió en una referencia del género gracias a su atmósfera inquietante y sus imágenes sombrías. La música interpretada en directo durante esta función permitirá disfrutar de la película de una manera especial, al acompañar las escenas con una ejecución en vivo.

Además, la programación de Día de Muertos contempla otras actividades, como desfiles, paseos ciclistas y ofrendas, con las que las calles del primer cuadro de la capital se sumarán a las celebraciones.

Así que, si buscas un plan para esta temporada, puedes organizar tu visita al Centro Histórico y aprovechar para conocer las distintas propuestas que se realizarán alrededor de una de las tradiciones más representativas de México.