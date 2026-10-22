Isaac del Toro tiene nuevo desafío: el Tour de Francia 2027

Isaac del Toro tiene un nuevo desafío en 2027: superar lo que consiguió en el Tour de Francia de este año. El ciclista mexicano finalizó en tercer lugar general y conquistó el “maillot” blanco de la Clasificación de los Jóvenes. Este jueves 22 de octubre de 2026, se dio a conocer el nuevo recorrido, que constará de 3,479 kilómetros.

Para 2027, ‘La Grande Boucle” tendrá dos contrarrelojes individuales. La primera en la séptima etapa con un recorrido de 38 kilómetros entre Blois y Chambord, y la segunda en la etapa 16 con 33 kilómetros alrededor de Toulouse. El recorrido favorece al belga Remco Evenepoel, cuádruple campeón del mundo contra el crono.

¿CUÁNDO SE CORRERÁ EL TOUR DE FRANCIA 2027?

Del 2 al 25 de julio.

Tendrá tres etapas en el Reino Unido: la primera en Escocia, la segunda en Inglaterra y la tercera con llegada a Cardiff, en Gales.

Isaac del Toro finalizó en el tercer lugar del Tour de Francia 2026 Mexsport

Isaac del Toro tendrá varias oportunidades de aprovechar sus cualidades en la bicicleta, con seis etapas de montaña.

En la etapa 9, el Grand Colombier recibirá la primera llegada en alto, antes de que el pelotón se adentre en los Alpes durante la segunda semana.

Asimismo, el gigante de los Pirineos estará en el centro de la etapa reina (18), que llevará a los ciclistas a superar 5,400 metros de desnivel acumulado desde Pau hasta la meta en alto del Col du Portet, pasando por el legendario Col du Tourmalet. Considerado como dos “monstruos”.

Isaac del Toro tendrá la oportunidad de explotar sus cualidades, con seis etapas de montaña Mexsport

La etapa 19 también es ideal para el originario de Ensenada, Baja California, con una prueba exigente de 160 kilómetros, con 4,300 metros de desnivel acumulado entre Hasparren y Laruns.

LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2027:

2 de julio: 1ª etapa Edimburgo (Escocia) – Carlisle (Inglaterra), 185 km.

3 de julio: 2ª etapa Keswick (Inglaterra) – Liverpool (Inglaterra), 223 km.

4 de julio: 3ª etapa Welshpool (Gales) – Cardiff (Gales), 223 km.

5 de julio: jornada de descanso, traslado hacia Francia.

6 de julio: 4ª etapa Cherbourg-en-Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin, 171 km.

7 de julio: 5ª etapa Pontorson – Plumelec, 178 km.

8 de julio: 6ª etapa Vannes – Angers, 193 km.

9 de julio: 7ª etapa Blois – Chambord, contrarreloj individual de 38 km.

10 de julio: 8ª etapa Bourges – Le Creusot, 224 km.

11 de julio: 9ª etapa Villars-les-Dombes – Grand Colombier, 162 km.

12 de julio: jornada de descanso en Alta Saboya.

13 de julio: 10ª etapa Annecy – Sallanches, 171 km.

14 de julio: 11ª etapa Cluses – Les Saisies, 150 km.

15 de julio: 12ª etapa Chambéry – Valence, 162 km.

16 de julio: 13ª etapa Aubenas – Montpellier, 164 km.

17 de julio: 14ª etapa Montpellier – Mende, 199 km.

18 de julio: 15ª etapa Rodez - Albi, 169 km.

19 de julio: jornada de descanso en Toulouse.

20 de julio: 16ª etapa Toulouse – Toulouse, contrarreloj individual de 33 km.

21 de julio: 17ª etapa Muret – Pau, 186 km.

22 de julio: 18ª etapa Pau – Saint-Lary-Soulan col du Portet, 174 km.

23 de julio: 19ª etapa Hasparren – Laruns, 160 km.

24 de julio: 20ª etapa Maubourguet – Libourne, 198 km.