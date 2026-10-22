Leonardo Aguilar habla de las consecuencias del "hate" contra Ángela y Nodal

Leonardo Aguilar habló sobre las consecuencias que las polémicas que rodean a su familia han tenido en su carrera musical, luego de la poca audiencia que tuvo en el concierto gratuito que ofreció el pasado 19 de octubre y que formó parte de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

En una entrevista con Ventaneando, el cantante reconoció que, aunque no ha sido protagonista de las controversias, ha recibido críticas y ataques en redes sociales.

Aunque no mencionó nombres, sus declaraciones sobre el "hate" que recibe su familia se interpretaron como una referencia a las polémicas que han rodeado a su hermana, Ángela Aguilar, y a su cuñado, Christian Nodal.

Leonardo Aguilar habla del “hate” a su familia

Leonardo Aguilar, cantante. @leonardoaguilaroficial

Durante la entrevista, Leonardo reflexionó sobre cómo la controversia que rodea a su familia ha repercutido en su propia imagen pública, pese a que no ha estado directamente involucrado en los acontecimientos que han generado críticas.

El cantante consideró injusto que algunas personas lo juzguen por situaciones relacionadas con sus familiares, en lugar de hacerlo por su trabajo y sus decisiones personales.

Yo ni fui protagonista de nada de lo que hatean, nada”, expresó Leonardo al hablar de los ataques que ha recibido.

Asimismo, aseguró:

Yo no les he hecho nada a nadie”, con lo que dejó ver su inconformidad ante los comentarios negativos que, desde su perspectiva, no están relacionados con su trayectoria musical.

En tanto, también hizo referencia al tiempo que ha permanecido bajo el escrutinio público y reconoció que no ha sido sencillo lidiar con la exposición negativa.

Eso es algo de lo que me di cuenta, después de que han sido tres años de estar en el ojo negativo del huracán”, comentó durante la conversación.

Las declaraciones hacen referencia al periodo en el que su familia ha enfrentado una intensa atención mediática, especialmente desde que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo mexicano.

La relación de ambos cantantes generó controversia en 2024, después de la separación de Nodal y Cazzu. Desde entonces, las críticas hacia la pareja se han extendido en distintos momentos a otros integrantes de la familia Aguilar, incluido Leonardo.

Críticas también le dan visibilidad

Leonardo Aguilar, cantante. @leonardoaguilaroficial

Aunque reconoció que las críticas han representado un reto, el cantante también señaló que la atención mediática ha contribuido a que más personas conozcan sus proyectos.

Yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, expresó.

Con esta declaración, Leonardo dejó ver que ha aprendido a encontrar un aspecto positivo en la exposición pública, incluso cuando está relacionada con comentarios negativos.

El cantante explicó que la atención que recibe su familia también ha permitido que sus publicaciones y su música lleguen a personas que posiblemente no lo conocían anteriormente.

Eso ha sido un reto, pero también me ha ayudado a que las cosas se divulguen más, las cosas que estoy haciendo”, señaló.

Sin embargo, el propio Leonardo reconoció que la exposición mediática tiene efectos distintos en su carrera.

Otro de los aspectos que abordó fue el peso de pertenecer a una de las familias más conocidas de la música regional mexicana. Leonardo, hijo de Pepe Aguilar y nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, reconoció que su apellido no siempre representa una ventaja.

Ya ahorita un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”, afirmó.

En medio de los comentarios, el cantante también defendió la importancia de las oportunidades que ha conseguido en su carrera.

Vayan cincuenta o vayan cinco mil personas a verme, pues para mí es un logro muy grande”, expresó.

Leonardo Aguilar busca enfocarse en su carrera musical

Más allá de las críticas y la controversia familiar, el cantante continúa trabajando en sus propios proyectos. Entre los temas que ha mencionado se encuentra su próxima producción discográfica, Esquina 22, cuyo nombre hace referencia a un lugar de Zacatecas donde se reúne con sus amigos.

El proyecto representa uno de los pasos con los que busca seguir desarrollando su identidad musical y mantener la atención en su trabajo como intérprete.