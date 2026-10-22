BTS vive un choque cultural por el pogo en su primer concierto en Argentina

BTS vivió un choque cultural en su concierto en Argentina por un motivo: el pogo. Esta expresión argentina característica de sus recitales causó temor en algunos de los miembros del grupo surcoreano y de fans internacionales; conoce de qué se trata.

Durante su primera fecha del “BTS World Tour Arirang” en Buenos Aires, BTS se cruzó con la euforia del público argentino, el dinamismo de la cultura musical sudamericana y la mirada de seguridad que define a la industria del entretenimiento asiático.

La mezcla estalló en la zona de campo, desatando no solo una ola de euforia, sino también gestos de preocupación sobre el escenario.

La escena es habitual en cualquier estadio o estadio cerrado de Argentina, pero para quienes presencian esta auténtica marea humana por primera vez sin estar familiarizados con la cultura del rock local, el impacto visual del pogo resultó sorpresivo para el grupo de K-pop.

BTS pide detener el pogo en concierto en Argentina X @bts_bighit

¿Qué es exactamente el pogo argentino?

El pogo es una danza colectiva y caótica que consiste en saltar, chocar los hombros, empujarse y dejarse llevar por la inercia de la multitud al ritmo de música de alta intensidad.

Aunque a ojos de un observador externo puede parecer una pelea sin reglas, si alguien tropieza o cae al suelo, las personas de alrededor detienen el movimiento de inmediato, extienden los brazos y lo levantan antes de que la masa vuelva a cerrarse.

Para encontrar la cuna de este ritual hay que viajar en el tiempo hasta finales de la década de 1970, en plena explosión del movimiento punk en el Reino Unido. La leyenda atribuye la invención de este baile a Sid Vicious, el icónico bajista de la banda Sex Pistols.

Según los relatos de la época, antes de formar parte del grupo, Sid asistía a los conciertos de punk y, como no podía ver el escenario debido a la multitud, comenzó a saltar verticalmente en el mismo lugar de manera frenética, imitando la mecánica de un juguete muy popular en ese entonces: el saltador pogo (pogo stick). De allí heredó su nombre original.

Con el paso de los años, el movimiento saltarín derivó en el moshing o mosh pit dentro del hardcore, el heavy metal y el grunge en el mundo anglosajón, mientras que en los países hispanohablantes mantuvo el término "pogo".

Concierto de BTS en Argentina X @bts_bighit

¿Por qué el pogo es casi una religión en los conciertos en Argentina?

La cultura de los conciertos en Argentina está impregnada por la tradición de la cancha de fútbol: cantos ensayados, banderas desplegadas en las tribunas y una energía física desbordante en el sector del campo bajo el nombre de pogo.

El pogo es la máxima manifestación de amor y entrega del público hacia los artistas que están arriba del escenario. Las bandas legendarias del rock nacional argentino moldearon esta mística durante décadas, como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fabulosos Cadillacs y Bersuit Vergarabat.

El fenómeno del pogo traspasó las fronteras del rock y terminó contagiando a todos los géneros que pisan suelo argentino. Desde el rap y el trap en festivales masivos hasta la música electrónica y el pop internacional, el público local recibe a sus estrellas con la misma receta.

BTS vive un shock cultural por el pogo argentino

Durante el primer show de BTS en Argentina por su Arirang Tour, el grupo se enfrentó al famoso pogo argentino hecho por ARMY (el nombre del fandom) en la cancha del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La brecha cultural entre el fervor sudamericano y los estándares de seguridad de la industria del K-pop no tardó en hacerse evidente durante la velada. En el sector del campo, una parte de las fanáticas realizó el pogo, que consistió en empujones entre las presentes al ritmo de la música.

Cuando sonaron los primeros acordes de los temas más potentes de su repertorio, como MIC Drop, Run BTS y Not Today, la masa de fanáticos en el campo reaccionó con saltos masivos, empujones de euforia y una marea que comenzó a desplazarse en bloque hacia la valla de contención frontal.

Si bien el público argentino habló de este elemento como algo tradicional en la cultura de los conciertos, Jimin y RM de BTS, sin saber el contexto, pidieron que ARMY se detuviera, preocupados por su seguridad.

Desde la perspectiva del escenario, lo que para las fans argentinas era una fiesta inolvidable, para los siete integrantes del grupo se transformó rápidamente en una escena de potencial peligro.

Al notar que los sectores delanteros estaban sufriendo la compresión de miles de personas empujando desde atrás, las miradas de entusiasmo de los artistas cambiaron por expresiones de desconcierto y alarma.

Jimin tomó el micrófono para solicitar que el público dejara de empujar inmediatamente, recordando que la prioridad absoluta era la seguridad de cada persona presente.

En redes sociales se abrió el debate: un sector argumentó que el pogo y los empujones son el lenguaje natural con el que se vive la música en el país, que busca transmitir la pasión desmedida que caracteriza a los argentinos cuando reciben a sus artistas favoritos por primera vez.

Pero los fans internacionales criticaron el comportamiento del campo, recordando que los integrantes de BTS vienen de un contexto cultural diferente y que el pogo masivo puede provocar aplastamientos y desmayos.