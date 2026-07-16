Enrique Guzmán asegura que nunca tocó a Frida Sofía cuando era menor

Enrique Guzmán volvió a pronunciarse sobre las acusaciones realizadas por su nieta, Frida Sofía, y aseguró que nunca cometió tocamientos indebidos en su contra cuando era menor de edad.

Durante una reciente declaración, el cantante negó nuevamente los señalamientos y afirmó que con el paso del tiempo podrá demostrar su inocencia.

Foto: Instagram ifridag

No es cierto, nunca he tocado a una niña de ninguna manera. El tiempo me dará la razón y la dignidad rápidamente", expresó.

El cantante explicó que decidió mantenerse alejado del foco mediático, para evitar que su vida girara únicamente en torno a la polémica.

Según comentó, dejó de asistir a alfombras rojas y otros eventos públicos con el fin de no ser cuestionado constantemente sobre el tema y concentrarse en su carrera musical.

¿Qué reflexión hizo sobre su vida Enrique Guzmán?

Además de hablar sobre el conflicto familiar, Enrique Guzmán compartió una reflexión sobre el momento personal que atraviesa y reconoció que piensa con frecuencia en el tiempo que le queda de vida.

Hablar con Dios de muchas cosas, preparar mi salida de esta vida y que me prepare la recepción allá arriba con cariño. Tengo que arrepentirme de muchas cosas, tengo que corregir otras", declaró.

Conferencia de prensa con Enrique Guzmán. Cuartoscuro

¿Cómo comenzó el conflicto entre Frida y Enrique?

La disputa se hizo pública en abril de 2021, cuando Frida Sofía aseguró en una entrevista que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo desde que tenía cinco años.

Desde entonces, Enrique Guzmán ha rechazado de manera categórica las acusaciones y sostiene que nunca agredió a su nieta. Asimismo, presentó demandas por daño moral en respuesta a los señalamientos.

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¿Qué ocurrió con la denuncia?

Frida Sofía interpuso una denuncia en 2021 contra Enrique Guzmán por presuntos delitos relacionados con abuso.

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, Pablo Moctezuma habló públicamente sobre el acercamiento entre su hija, Frida Sofía, y Alejandra Guzmán, destacando que la pérdida de la actriz ayudó a que madre e hija retomaran el contacto.

El proceso legal no avanzó y, a principios de 2026, Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, informó que su hija decidió desistir de la denuncia y abandonar el procedimiento judicial.

Además de las acusaciones contra Enrique Guzmán, ambas han protagonizado desacuerdos públicos relacionados con presuntos episodios de violencia familiar y diferencias personales que, hasta el momento, no han logrado resolver.