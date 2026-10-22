Argentina declara organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, declaró como organizaciones terroristas a seis grupos criminales y guerrilleros de América Latina, entre ellos el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, dos organizaciones delictivas de México. La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial, según la información difundida por la Oficina del Presidente.

La decisión también incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones, como parte de las acciones de la administración argentina contra el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia transnacional.

En el comunicado oficial, el Gobierno de Milei expuso los argumentos que sustentan la inclusión de estas organizaciones en la categoría de grupos terroristas, con énfasis en sus actividades delictivas y en el impacto de sus operaciones en la seguridad regional.

La postura de Javier Milei sobre el Cártel de Sinaloa

En su descripción del Cártel de Sinaloa, el Gobierno argentino señaló que se trata de una organización criminal transnacional vinculada con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo está dedicado al tráfico de drogas, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. La administración de Milei también destacó que la organización ya había sido designada como terrorista por países como Estados Unidos.

La decisión de Argentina se suma al debate internacional sobre las herramientas jurídicas y de seguridad que los gobiernos utilizan para enfrentar a los grandes grupos del crimen organizado transnacional.

La clasificación anunciada por Buenos Aires constituye una determinación del Gobierno argentino y no implica, por sí misma, que la designación tenga automáticamente los mismos efectos legales en otros países.

La Nueva Familia Michoacana, también incluida en la lista

El segundo grupo mexicano señalado en la resolución es La Nueva Familia Michoacana, organización a la que el Gobierno argentino atribuyó actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.

En el documento difundido por la Presidencia argentina, la administración de Milei presentó estas actividades como parte de los fundamentos para incorporar al grupo a la lista de organizaciones terroristas.

La inclusión de ambas agrupaciones mexicanas coloca al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana en el centro de una medida que busca reforzar la respuesta argentina frente a estructuras criminales con operaciones que trascienden las fronteras nacionales.

Qué otras organizaciones fueron declaradas terroristas

Además de los dos grupos mexicanos, la resolución comprende a otras cuatro organizaciones de la región.

Entre ellas figuran las FARC-EP y el ELN, identificadas por el Gobierno argentino como organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, inspiradas en los principios del marxismo-leninismo y la lucha armada.

También fue incluida Los Tiguerones, una organización criminal con presencia en Ecuador que, según el comunicado oficial, se encuentra entre las agrupaciones más violentas de ese país.

La decisión abarca así estructuras con características diferentes, desde organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales hasta grupos guerrilleros con antecedentes de lucha armada.

El anuncio de Javier Milei sobre las organizaciones criminales se produce semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos informara sobre la creación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) en Argentina.

La iniciativa contempla recursos superiores a 13 millones de dólares para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante la presentación participaron la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según la información difundida por los funcionarios, 7.5 millones de dólares se destinarán a proyectos de cooperación en Argentina, mientras que otros 5.85 millones de dólares financiarán iniciativas regionales en las que también participará el país sudamericano.

La cooperación entre Argentina y Estados Unidos constituye uno de los antecedentes relevantes del anuncio, en un contexto de mayor coordinación regional para combatir las redes del narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales.