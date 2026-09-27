Angélica María y Enrique Guzmán fueron novios: así surgió su amor en el cine

Angélica María y Enrique Guzmán vivieron un romance cuando sus carreras comenzaban a despegar. Su historia incluyó películas juntos, una propuesta de matrimonio y una amistad que continuó después de la ruptura.

Años más tarde, ambos han hablado sobre su noviazgo entre bromas, aunque la cantante también ha hablado de lo que le molestaba de él en aquella época.

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¿Cómo comenzó el romance de Angélica María y Enrique Guzmán?

La música y el cine hicieron que coincidieran con frecuencia. Los dos participaron en cinco películas: Mi alma por amor, Como perros y gatos, Vivir de sueños, ¡Cómo hay gente sinvergüenza! y Mi vida es una canción. De acuerdo con lo que se ha contado sobre su relación, fue durante esta última cinta, estrenada en 1962, cuando comenzó el romance.

Al recordar esa etapa en el programa Hoy, Angélica María dejó claro que sí fueron pareja.

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“Me lo ligué y fuimos novios”. Guzmán siguió la broma con una respuesta sobre lo inocente que había sido su relación: “Eso dices siempre, pero yo nunca te agarré partes ocultas, nunca te toqué partes ocultas”.

Aquellos recuerdos no fueron solo románticos. La intérprete describió su noviazgo como uno de “mano sudada”, pero señaló que Enrique besaba a otras jóvenes mientras salía con ella.

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“Se daba de besitos conmigo, y ya se iba a desquitar con las otras chamacas, y con eso no contaba yo”, reveló.

Enrique Guzmán le pidió matrimonio a Angélica María

A pesar de los problemas que ella recordó, la relación duró cerca de tres años. En 2020, Angélica María contó que el cantante incluso le propuso casarse, una señal de que ambos llegaron a imaginar un futuro juntos.

Ella decidió rechazar la propuesta. Según explicó, sentía que todavía eran muy jóvenes para dar ese paso, pues ni siquiera había cumplido 20 años. El noviazgo terminó y, tiempo después, Guzmán inició una relación con Silvia Pinal. Con ella sí llegó al matrimonio y tuvo dos hijos: Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

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La ruptura, sin embargo, no acabó con el vínculo entre los cantantes. Angélica María y Enrique Guzmán mantuvieron una amistad cercana con el paso de los años. Angélica Vale también ha mencionado que él construyó una buena relación con ella y con sus hijos.

El recuerdo de otro amor de Enrique Guzmán

Durante la misma conversación en Hoy, Guzmán habló de Rocío Dúrcal, otra compañera por la que sintió atracción. Contó que se enamoró de la cantante española mientras trabajaban en la película Acompáñame, de 1966, pero ella no correspondió a sus sentimientos.

Entre los dos nació una amistad que continuó durante años. Según recordó Guzmán, cuando coincidían en Madrid solían salir de fiesta. Esa cercanía dio pie a rumores de un romance e incluso de una boda, aunque él sostuvo que nunca fueron pareja.