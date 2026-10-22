Denuncia deportación de migrantes con enfermedades graves desde EU a países africanos

Familiares de varios migrantes detenidos en centros de detención de inmigración en Florida denunciaron que sus seres queridos, algunos con enfermedades graves, podrían ser deportados de manera inminente a países africanos con los que no tienen ningún vínculo de acuerdo con información publicada por The Guardian.

Según el grupo de defensa de los inmigrantes Workers Circle, varios detenidos recluidos en las instalaciones de Krome North, en Miami, y en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, habrían sido informados recientemente de su posible traslado a terceros países debido a dificultades para ejecutar su deportación a sus naciones de origen.

La activista Arianne Betancourt, integrante de Workers Circle, aseguró a The Guardian que varios detenidos le comunicaron que agentes migratorios les informaron que serían enviados a países africanos porque otras naciones no aceptarían su ingreso debido a su estado de salud.

De acuerdo con la organización, algunos de los migrantes afectados padecen enfermedades crónicas y requieren atención médica continua y medicamentos especializados.

La abogada de inmigración Shalyn Fluharty afirmó que existen indicios de que podrían producirse vuelos de deportación hacia países como la República Centroafricana y Burundi durante los próximos días.

DHS rechaza las acusaciones

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) negó las denuncias y calificó la información como falsa.

En una declaración enviada a The Guardian, la dependencia aseguró que ningún detenido enfermo es deportado sin recibir previamente autorización médica.

Además, sostuvo que los migrantes trasladados reciben los medicamentos necesarios antes de viajar y que las expulsiones a terceros países incluyen garantías diplomáticas sobre su seguridad en los lugares de destino.

El DHS defendió estas deportaciones como una herramienta para retirar del país a inmigrantes con antecedentes criminales cuando existen obstáculos para su retorno a sus países de origen.

Caso de migrante cubano genera preocupación

Entre los casos denunciados figura el de Noslén Sendra, un ciudadano cubano de 41 años recluido en Krome.

Su esposa, Anisley Cortés, afirmó que su esposo padece diabetes no controlada y pancreatitis aguda, enfermedades que habrían requerido hospitalización durante este año.

Según su testimonio, funcionarios migratorios le habrían informado que podría ser enviado a África porque ni Cuba ni México aceptarían su traslado debido a sus condiciones médicas.

Las autoridades estadounidenses señalaron, por su parte, que Sendra cuenta con antecedentes penales y que existe una orden definitiva de expulsión emitida años atrás.

Persisten denuncias sobre condiciones en Krome

Las preocupaciones también coinciden con observaciones recientes sobre las condiciones de los centros de detención.

Un informe de inspección realizado este año detectó problemas de hacinamiento en el centro Krome, donde el número de detenidos superaba la capacidad oficial de las instalaciones.

El documento también mencionaba deficiencias en infraestructura básica, incluyendo sanitarios, lavabos y duchas, además de otras quejas relacionadas con las condiciones de alojamiento.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que algunas de estas expulsiones pueden exponer a los migrantes a riesgos adicionales, especialmente cuando son enviados a países con los que no tienen vínculos familiares, culturales o legales.

Las familias de los detenidos aseguran que continúan buscando información sobre el destino de sus familiares y temen que las condiciones médicas de los afectados se compliquen durante traslados de larga duración.