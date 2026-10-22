Muere Michael Gray, el Billy Batson de la serie ‘Shazam!’, a los 75 años

Michael Gray, el actor que interpretó a Billy Batson en la serie de televisión Shazam!, murió a los 75 años, dejando una trayectoria ligada al joven que se transformaba en superhéroe al pronunciar una palabra. Aquel personaje lo convirtió en una figura de la televisión de los años setenta y, décadas después, le permitió reencontrarse con quienes habían crecido viendo sus aventuras.

El intérprete falleció por causas naturales el viernes 16 de octubre en Palm Desert, California, de acuerdo con la información confirmada por su representante a medios estadounidenses.

Michael Gray, el rostro de Billy Batson en televisión

Gray se incorporó a Shazam! en 1974 para interpretar a Billy Batson, el adolescente capaz de convertirse en el poderoso Capitán Marvel. Mientras él daba vida al joven protagonista, Jackson Bostwick y, posteriormente, John Davey interpretaron al superhéroe, con Les Tremayne como Mentor, su compañero de viaje.

La producción tuvo tres temporadas y colocó a Gray frente a una audiencia infantil que continuaría recordándolo muchos años después. Su popularidad también lo llevó a las portadas de revistas juveniles como Tiger Beat, donde su imagen convivía con la de otros ídolos de aquella época.

John Davey recordó que Gray y Tremayne lo recibieron con especial afecto cuando llegó al programa, un gesto que conservó entre sus recuerdos del rodaje. Al despedirlo, destacó tanto su entusiasmo por actuar como el gusto que encontraba en conversar con los fans.

“Mike era un tipo cariñoso y dulce con un gran sentido del humor. Le encantaba actuar, le encantaba trabajar en la serie y, en los últimos años, le encantaba asistir a las convenciones de cómics”, expresó Davey, quien lo describió como alguien que parecía no dejar de sonreír.

Michael Gray fue Billy Batson en la serie de televisión de Shazam Grosby Group

Su carrera antes de ‘Shazam!’ y la decisión de alejarse

Michael Gray nació el 2 de septiembre de 1951 en Chicago, creció en Miami Beach y después se trasladó a California para estudiar actuación en el Pasadena Playhouse. Antes de convertirse en Billy Batson, había comenzado a construir una carrera con participaciones en distintas producciones televisivas.

En 1972 consiguió un papel en The Little People, junto a Brian Keith y Shelley Fabares, y también apareció en The Brady Bunch como Jeff, uno de los novios de Marcia. Su trayectoria incluyó trabajos en Room 222, The Flying Nun y películas como Beyond the Valley of the Dolls.

Sin embargo, el reconocimiento que obtuvo con Shazam! también terminó por limitar las oportunidades que encontraba como actor. Tras sentirse encasillado, se alejó de Hollywood y dedicó parte de su tiempo a enseñar teatro infantil, trabajar en moda masculina y administrar una florería junto con su esposa.

El regreso que lo reunió con sus fans

La recuperación de Shazam! para su lanzamiento en DVD en 2012 abrió una nueva etapa para Gray, quien comenzó a participar con frecuencia en convenciones y pudo conocer de cerca lo que el programa había significado para su público. Aquellos encuentros le permitieron escuchar historias de personas que todavía asociaban a Billy Batson con su infancia.

“No sabía que la serie tenía tanta fuerza e impacto en aquel entonces”, reconoció en una entrevista con Fanboy Planet en 2012, al hablar de los seguidores que le agradecían la influencia que había tenido el personaje en sus vidas.

Michael Gray tuvo un cameo en la película Shazam con Zachary Levy Especial

Ese reencuentro también llegó a la pantalla: Gray apareció como una versión de sí mismo en la serie animada Archer y tuvo un cameo en Shazam! Fury of the Gods (2023), donde compartió un momento con el superhéroe interpretado por Zachary Levi, en un guiño a la producción original.

Al actor le sobreviven su esposa, Stacy Benon Gray, con quien se casó en 1994; sus hijastros Ryan y Laurel Cooper, y su yerno Lee Barker.

bgpa