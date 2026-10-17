Frida Sofía reaparece con inesperado mensaje tras los problemas de salud de Alejandra Guzmán

La salud de Alejandra Guzmán volvió a llamar la atención a finales de septiembre, cuando la cantante tuvo un problema con su cadera durante una presentación en Veracruz. A unos días de lo ocurrido, su hija, Frida Sofía, reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención por su contenido.

La cantante y modelo compartió una reflexión sobre la salud, la felicidad y la posibilidad de volver a disfrutar de la vida después de pasar por momentos complicados. Aunque no mencionó directamente a Alejandra Guzmán, la publicación generó interés por el momento en que decidió compartirla.

Por ahora, no hay información que confirme si el mensaje de Frida Sofía está relacionado con el estado de salud de su mamá o si se trata de una reflexión personal.

¿Qué dice el mensaje que compartió Frida Sofía?

Frida Sofía publicó en su cuenta de Instagram unas palabras que hablan de recuperar la tranquilidad y volver a encontrar motivos para sonreír, incluso después de atravesar una etapa difícil.

Todo va a estar bien. Al final, sabes que vas a estar más que bien. Vas a volver a sentirte feliz, vas a volver a sentir alegría, vas a volver a bailar y vas a volver a sonreír, se lee en una parte del texto que compartió.

La publicación llamó la atención porque llegó después del problema de salud que enfrentó Alejandra Guzmán. Sin embargo, Frida no explicó a qué situación se refería ni dio detalles sobre el motivo de su reflexión.

Frida Sofía publicó en su cuenta de Instagram unas palabras que hablan de recuperar la tranquilidad Instagra: ifridag

Tampoco se sabe si las palabras estaban dirigidas a alguien en particular. Por eso, aunque el mensaje despertó preguntas entre quienes siguen a la familia, no es posible asegurar que tenga que ver con la recuperación de la intérprete de Hacer el amor con otro.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán: ¿cómo va su relación?

La relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha pasado por años de distanciamiento. Madre e hija dejaron de tener una relación cercana después de que la joven hizo señalamientos contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual.

El conflicto familiar se hizo público y provocó que ambas permanecieran alejadas durante un largo periodo. Sin embargo, después de la muerte de Silvia Pinal, en noviembre de 2024, surgieron señales de un posible acercamiento entre ellas.

La relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha pasado por años de distanciamiento. Instagram: ifridag

La propia Alejandra Guzmán ha hablado de la posibilidad de recuperar la relación con su hija y ha dejado ver que existe interés en reconstruir ese vínculo. Aun así, no se han dado a conocer detalles que permitan saber cómo se encuentra actualmente su relación.

En este contexto, cada aparición de Frida Sofía en redes sociales despierta interés, sobre todo cuando coincide con algún acontecimiento relacionado con su mamá.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán durante su concierto en Veracruz?

A finales de septiembre, Alejandra Guzmán sufrió un problema con la cadera mientras se encontraba en el escenario durante una presentación en Veracruz. El incidente la obligó a cancelar uno de sus conciertos mientras atendía la situación.

Después de lo ocurrido, la cantante publicó un video para explicar cómo se encontraba y tranquilizar a sus seguidores. La intérprete señaló que el problema no había pasado a mayores y posteriormente pudo retomar su agenda de presentaciones.

A finales de septiembre, Alejandra Guzmán sufrió un problema con la cadera mientras se encontraba en el escenario Mezcalent

La noticia preocupó a sus fans, quienes han seguido de cerca la recuperación de la llamada Reina del Rock. Ahora, el mensaje de Frida Sofía volvió a poner la atención sobre la familia, aunque todavía no hay confirmación de que ambas situaciones estén relacionadas.

Por el momento, queda por saber si Frida Sofía hablará directamente sobre la salud de su mamá o si compartirá más información sobre el significado de su publicación.