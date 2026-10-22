Regulación a Modalidad 40 fue porque se hacían fraudes para aumentar pensiones: Sheinbaum

El candado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a la llamada Modalidad 40 en la que ahora limita el salario de cotización para los nuevos solicitantes fue porque se detectaron esquemas fraudulentos para que el trabajador obtuviera una pensión mayor a la que le correspondía, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria dijo que tras un “análisis muy grande” que realizó un equipo de trabajo del gobierno detectaron fraudes relacionados con las pensiones para obtener montos altos y los cuales se cometían principalmente a través de la Modalidad 40.

“Por eso se decidió regular la Modalidad 40, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador y que se podía prestar a un fraude”, explicó.

Sin dar un monto específico sobre el impacto económico de estos esquema fraudulentos que se hacían para obtener mayores pensiones, la mandataria dijo que fue por “cientos de miles de millones” de pesos, por lo que confió que con esta regulación se garantizará que haya recursos suficientes para “pensiones reales” y evitar fraudes asociados a la Modalidad 40.

Las nuevas reglas del IMSS para la Modalidad 40

El Consejo Técnico del IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, mejor conocida como Modalidad 40, que antes permitía a un trabajador obtener pensiones superiores a los 80 mil pesos mensuales.

Las nuevas disposiciones ahora limitan el salario base de cotización para los nuevos solicitantes en esta modalidad. Antes una persona podía elegir un salario superior al percibido en su último empleo y como tope de 25 Unidades de Medida de Actualización (UMA) para elevar su pensión.

Con las nuevas reglas ahora el criterio se ciñe al último salario base que se tenga registrado, con un margen máximo de una UMA adicional. Además de este candado, el acuerdo también pone fin a los pagos retroactivos, ya que ahora la incorporación a esta modalidad entrará en vigor a partir de la fecha en la que se presenta la solicitud y no un día después de que ocurrió la baja laboral.

El decreto establece también que los trámites para inscribirse a esta modalidad serán de manera digital para asegurar la rastreabilidad de los movimientos afiliatorios. Estas reglas sólo aplicarán para nuevos solicitantes a partir de este 22 de octubre cuando entró en vigor el oficio, por lo que para quienes ya están inscritos en esta modalidad no habrá cambios.