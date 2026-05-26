La mansión de Silvia Pinal en CDMX será vendida: así luce por dentro

La noticia sobre la venta de la mansión de Silvia Pinal ha causado gran revuelo entre medios de comunicación y seguidores de la época dorada del cine mexicano. La residencia, localizada en una de las zonas más exclusivas del sur de la Ciudad de México, no solo destaca por sus impresionantes dimensiones, sino también por el peso histórico que representa.

Situada en la colonia Jardines del Pedregal, la propiedad se convirtió durante décadas en símbolo de tradición artística. Más allá de su valor inmobiliario, esta casa guarda innumerables recuerdos de reuniones familiares y momentos importantes en la vida de una de las máximas figuras del entretenimiento en México.

Ahora, tras años de formar parte del legado de Silvia Pinal, el inmueble está listo para iniciar una nueva etapa con su eventual venta.

¿Cuánto cuesta la mansión de Silvia Pinal?

Aunque hasta el momento la familia no ha confirmado públicamente el precio oficial de salida, versiones cercanas al sector inmobiliario señalan que la residencia podría alcanzar una valuación cercana a los 65 millones de pesos.

El costo responde no solo a su ubicación privilegiada en una de las zonas más cotizadas de la CDMX, sino también a su diseño y el valor histórico que representa.

Expertos señalan que la cifra podría modificarse dependiendo del estado actual del inmueble, el mantenimiento requerido y las condiciones del mercado inmobiliario de lujo en la Ciudad de México.

Así luce por dentro la casa de Silvia Pinal

Desde el primer vistazo, la residencia impresiona por su diseño sobrio pero sofisticado. La construcción conserva un estilo horizontal de gran amplitud, rodeado de extensos jardines y áreas verdes que brindan privacidad absoluta.

Casa de Silvia Pinal

Uno de los elementos más llamativos del interior es su icónica escalera de caracol, una pieza central que conecta los distintos espacios y que se ha convertido en sello distintivo de la casa.

Los amplios ventanales permiten la entrada abundante de luz natural, generando una sensación de amplitud en cada habitación. La sala principal destaca por su elegancia clásica, donde sobresale un majestuoso piano de cola y diversos elementos decorativos cuidadosamente seleccionados.

Casa de Silvia Pinal

Los techos altos, lámparas colgantes, detalles en cantera y acabados en piedra volcánica crean una atmósfera sofisticada que combina perfectamente con el diseño original.

Los espacios más exclusivos de la residencia

Cada rincón de la mansión fue pensado para conjugar lujo y funcionalidad.

La recámara principal conserva mobiliario de época y detalles decorativos inspirados en las décadas de los 60 y 70, reflejando el estilo personal de Silvia Pinal.

La residencia también cuenta con una amplia biblioteca, una sala privada diseñada para reuniones íntimas, terrazas con vista al jardín y una alberca techada que fue adaptada años después para aprovecharse durante cualquier temporada del año.

Casa de Silvia Pinal

Uno de los espacios más comentados es la llamada “habitación blanca”, un área minimalista destinada al descanso, completamente distinta al resto de la decoración clásica de la propiedad.

Además, el inmueble incluye un elegante bar y espacios recreativos que durante años fueron escenario de encuentros con figuras importantes del cine y la televisión.

Tesoros y piezas únicas que guarda la mansión

La casa resguarda auténticas joyas artísticas y recuerdos irrepetibles.

Entre sus piezas más valiosas destaca una réplica del famoso retrato realizado por Diego Rivera cuando Silvia Pinal tenía apenas 25 años. Esta obra ocupa un lugar privilegiado dentro de la residencia.

Casa de Silvia Pinal

También alberga reconocimientos internacionales, fotos familiares y objetos relacionados con la brillante trayectoria de la actriz.

Cada una de estas piezas convierte al inmueble en una especie de museo privado que narra parte fundamental de la historia del espectáculo de México.

La razón detrás de la venta

De acuerdo con declaraciones de integrantes de la familia, el mantenimiento de una propiedad de estas dimensiones representa un gasto considerable.

La decisión responde principalmente a cuestiones prácticas relacionadas con el alto costo de remodelación y la dificultad de conservar un inmueble de tal tamaño.

Aunque para muchos admiradores la noticia genera nostalgia, la venta también representa el cierre de un capítulo importante para una de las dinastías más reconocidas del medio artístico mexicano.

La casa que también brilló en cine y televisión

La residencia no solo fue hogar de Silvia Pinal; también apareció en producciones de cine y televisión.

Películas como "María Isabel" y "El amor de María Isabel" mostraron parte de sus interiores, mientras que distintas grabaciones de "Mujer, casos de la vida real" utilizaron sus pasillos, jardines y salones como locaciones.

Gracias a ello, la mansión quedó inmortalizada en la memoria colectiva de varias generaciones.