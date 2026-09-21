Alejandra Guzmán reaparece tras problema con cadera y advierte que demandará a un doctor

Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales después de sufrir una luxación de cadera durante el concierto que ofreció el sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La cantante compartió detalles sobre su recuperación, mostró una radiografía y anunció que emprenderá acciones legales contra un médico que, según explicó, intentó moverle la pierna sin su autorización.

El accidente ocurrió mientras la intérprete se encontraba bailando en el escenario. De un momento a otro, tuvo dificultades para mantenerse de pie y necesitó el apoyo de sus bailarines para evitar una caída. Ante la preocupación del público, explicó lo que estaba sucediendo.

Captura de pantalla

“Disculpen, creo que se me zafó la cadera”, dijo antes de comenzar a cantar y posteriormente agregó: “Perdón, pero se me zafó la cadera, perdónenme, pero se me salió la cadera”.

Minutos después, las luces del recinto se apagaron y el espectáculo tuvo que detenerse para que la artista pudiera recibir atención. La situación generó inquietud entre sus seguidores, especialmente por los problemas de salud y las distintas intervenciones quirúrgicas que ha enfrentado a lo largo de los años.

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Tras ser atendida, la cantante informó mediante un comunicado que se encontraba estable y que los especialistas ya le habían acomodado la cadera. Posteriormente publicó un video para tranquilizar a sus fans y explicar con mayor detalle qué ocurrió después de abandonar el escenario.

Alejandra Guzmán anuncia una denuncia contra un médico

Durante su nueva aparición en redes sociales, la rockera relató que un hombre que se presentó como médico llegó al hospital con la intención de manipularle la pierna. De acuerdo con su testimonio, este procedimiento se intentó realizar sin contar con su consentimiento y antes de revisar las radiografías necesarias.

“Un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas; entonces ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y que estaba gracias a Dios ahí en el concierto”.

Según lo explicado por Alejandra Guzmán, después intervino otro doctor que pudo atender correctamente la emergencia. Este médico se encontraba en el concierto y fue quien finalmente se encargó de realizar el procedimiento necesario para colocar la cadera en su sitio.

Alejandra Guzmán sostiene que alguien le puso el pie. Foto: Instagram @laguzmanmx

Ante lo sucedido, la intérprete adelantó que ya tomó medidas legales contra el primer médico. Además, lo acusó de difundir información y de haberla lastimado al intentar moverle la extremidad sin autorización.

“No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo", aseguró.

Hasta el momento, la artista no ha revelado más detalles sobre el proceso legal ni ha informado públicamente la identidad del médico al que se refirió. Sin embargo, dejó claro que no permitirá que el incidente pase inadvertido y que buscará proceder por la vía correspondiente.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

En el mismo video, la cantante mostró la radiografía que le realizaron después del accidente y compartió que la inflamación ya disminuyó. También caminó algunos pasos frente a la cámara para demostrar que puede mantenerse de pie y desplazarse tras el procedimiento.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó. Esta es mi radiografía, es de doble rotación las dos”, dijo.

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Lejos de pensar en un retiro, Alejandra Guzmán también manifestó su intención de volver a Veracruz para cumplir con el público que acudió a verla. La cantante aseguró que continuará ofreciendo conciertos, aunque tendrá que hacer algunos cambios en sus presentaciones para evitar otra lesión.