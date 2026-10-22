Thalía pausa disco con Kiko Campos por trabajar en la serie de Timbiriche, revela el compositor

Thalía pidió poner en pausa el disco que prepara con Kiko Campos, según reveló el compositor, quien atribuyó la decisión a su participación musical en la serie de Timbiriche. El proyecto discográfico quedó detenido hasta nuevo aviso, en medio de las críticas que ha provocado la producción sobre la historia del grupo.

En declaraciones a Ventaneando, Campos contó que la cantante le manifestó su molestia por haber trabajado en las canciones de la serie, una colaboración que él defendió al señalar que desconocía cómo se abordarían las experiencias de sus antiguos integrantes.

¿Por qué Thalía pidió detener el disco con Kiko Campos?

El compositor explicó que la inconformidad de Thalía tuvo consecuencias en el trabajo que realizaban juntos, aunque su relato apunta a una suspensión sin fecha de regreso y no a una cancelación definitiva del álbum.

“Me dijo que por el momento parara la producción hasta nuevo aviso porque está molesta porque yo participé haciendo las rolas, ¿yo qué tengo que ver?”, expresó Campos al hablar de la petición que, según aseguró, recibió de la intérprete.

La pausa se suma a una espera que, de acuerdo con el músico, ya llevaba años, pues todavía estaba pendiente que Thalía grabara su voz. Al describir el material como un proyecto al que le tiene especial confianza, reconoció que ahora desconoce cuándo podrán retomarlo.

“Además tenemos un disco que es una joya, tengo cuatro años esperando a que ponga voz y ahora dice que está en standby, a ver qué pasa”, comentó, sin revelar el nombre del álbum, las canciones que lo integrarían o una fecha prevista de lanzamiento.

Las declaraciones difundidas por el programa corresponden a la versión de Campos sobre la conversación con Thalía; en ese testimonio tampoco precisó si la cantante le explicó qué aspectos de la serie motivaron su inconformidad.

El collar representa un vínculo entre dos grandes figuras mexicanas de distintas generaciones. IG

Kiko Campos explica qué hizo en la serie de Timbiriche

Ante el desacuerdo, el compositor sostuvo que aceptó una invitación del área de coordinación musical para trabajar en los temas del grupo, aprovechando su conocimiento de aquella etapa. Según relató, su aportación comprendió 15 canciones de Timbiriche, sin que eso implicara conocer el tratamiento que tendría la historia en pantalla.

“Les entregué, quedaron muy contentos. Los chavos lo hicieron padre”, recordó sobre el trabajo musical, antes de insistir en que no había visto la serie: “Es lo único que yo sé y no la he visto, caray”.

Campos tiene una relación profesional de años con el repertorio de la agrupación, por lo que su participación recuperaba parte de esa experiencia. Sin embargo, explicó que al aceptar el encargo se concentró en su labor musical y no anticipó que esta pudiera afectar el disco que preparaba con Thalía.

Mariana Garza recordó su amistad con Sasha Sokol y el distanciamiento que vivieron durante su juventud. Mezcalent

La controversia que rodea a la serie de Timbiriche

La producción llegó a ViX el 9 de octubre de 2026, presentada por TelevisaUnivision como una ficción inspirada en una investigación periodística sobre hechos reales. La historia recorre el nacimiento y ascenso del grupo, así como las presiones, rivalidades y relaciones personales que acompañaron a sus integrantes.

Uno de los temas que han generado críticas es la representación del vínculo entre Sasha Sokol y Luis de Llano cuando ella era menor de edad, cuyo tratamiento ha sido cuestionado en la cobertura de la serie. Esa controversia forma parte del contexto en el que Campos habló de su colaboración musical.

Durante la entrevista, el compositor también hizo una reflexión sobre la permisividad de quienes estuvieron cerca de aquella situación y se incluyó entre las personas que, con la perspectiva de los años, reconocen que se normalizaron conductas que debieron cuestionarse.

“Esa fue una generación equivocada y yo me incluyo con ellos, toda una generación en la que se normalizó una situación que no era normal”, declaró Campos, mientras el futuro de su colaboración discográfica con Thalía permanece, según su propio relato, a la espera de que la cantante decida retomarla.

bgpa