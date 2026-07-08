La Casa de los Famosos 2026: ¿quiénes son los participantes del reality show?

La espera está por terminar. La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya tiene fecha de estreno, y poco a poco comienzan a revelarse los nombres de las celebridades que aceptaron el reto de convivir bajo el mismo techo, en uno de los realities más comentados de la televisión mexicana.

Como ha ocurrido en años anteriores, el programa ha generado una gran expectativa entre los seguidores, quienes siguen cada anuncio en redes sociales y esperan con entusiasmo el inicio de las transmisiones en vivo las 24 horas del día.

La nueva temporada del reality show se acerca Especial

¿Cuándo comienza La Casa de los Famosos México 2026?

El reality show arrancará oficialmente el domingo 26 de julio de 2026 con una gala de estreno que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La emisión podrá verse por televisión abierta a través de Las Estrellas, mientras que los seguidores también tendrán acceso a la señal en vivo las 24 horas mediante la plataforma ViX, donde será posible observar todo lo que ocurra dentro de la casa.

La conducción volverá a estar encabezada por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp participarán en la cobertura digital y los contenidos especiales.

Las conductoras de La Casa de los Famosos 2026 Especial

¿Cómo será la dinámica del programa?

Aunque la producción puede realizar algunos ajustes durante la temporada, el formato semanal mantendrá la estructura que ya conocen los seguidores del reality.

Los lunes estarán dedicados a las nominaciones, los miércoles se realizarán las pruebas del líder, los jueves se llevará a cabo la salvación y los domingos se celebrará la esperada gala de eliminación, uno de los momentos más importantes de cada semana.

Ernesto Laguardia

Uno de los participantes confirmados es Ernesto Laguardia, reconocido actor y conductor con una trayectoria de varias décadas dentro de la televisión mexicana.

A lo largo de su carrera ha protagonizado exitosas telenovelas y ha formado parte de importantes producciones de entretenimiento, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Karina Torres

La creadora de contenido Karina Torres también formará parte de esta nueva edición del reality.

La influencer ganó popularidad gracias a su participación en el grupo conocido como "Las Perdidas", además de consolidar una comunidad de seguidores en redes sociales con videos de humor, transmisiones en vivo y contenido relacionado con su vida cotidiana. Su estilo espontáneo y directo promete convertirse en uno de los ingredientes que darán de qué hablar durante la competencia.

Foto: Instagram La Casa de Los Famosos México

Ximena Herrera

Otra de las celebridades confirmadas es Ximena Herrera, actriz que ha desarrollado gran parte de su carrera en la televisión mexicana.

Originaria de Bolivia y naturalizada mexicana, ha participado en diversas telenovelas y series de televisión, donde ha interpretado personajes que le han permitido consolidarse como una figura reconocida del espectáculo. Ahora buscará mostrar una faceta completamente distinta al convivir las 24 horas con el resto de los habitantes.

¿Quiénes faltan por anunciar?

Aunque ya comenzaron a confirmarse algunos nombres, la producción continuará revelando a los demás integrantes del elenco en los próximos días.

Como ocurre en cada temporada, las especulaciones continúan en redes sociales, donde los seguidores analizan pistas y comparten teorías sobre las celebridades que podrían integrarse al reality. Será hasta la gala de estreno cuando finalmente se conozca a todos los famosos que competirán por permanecer dentro de la casa y conquistar al público.

¿Dónde podrán seguirse las revelaciones de los habitantes?

Los anuncios podrán seguirse por Las Estrellas, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de las redes sociales oficiales del programa, donde se compartirán entrevistas, reacciones y contenido exclusivo previo al estreno.