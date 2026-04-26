¡Entre nostalgia y futuro! Así se reinventa el doblaje en español

Algunas de las voces más reconocidas del doblaje en español desfilaron por la alfombra roja, organizada por Crunchyroll, en la CCXP para compartir su visión sobre una industria que ha cambiado en los últimos años. Más allá de la técnica, los actores coincidieron en un punto: el doblaje sigue siendo un espacio donde la interpretación construye vínculos emocionales con el público.

En la alfombra, figuras como Paty Acevedo (Lisa Simpson), Moisés Iván Mora (Kabuto), Rossy Aguirre (Bellota), Isabel Martiñón (Bura) y Pepe Toño Macías (director de doblaje y Deadpool) abordaron tanto los cambios tecnológicos como el sentido humano de su trabajo.

Para Paty Acevedo, el doblaje es un ejercicio constante de adaptación. La actriz explicó que su trabajo implica transitar por múltiples identidades en un solo día, lo que convierte cada jornada en una experiencia formativa.

“Puedo hacer muchas personas en un solo día... y de todas aprendo un poco”, comentó Acevedo.

El actor Moisés Iván Mora puso sobre la mesa la dualidad que enfrentan muchos intérpretes contemporáneos: trabajar tanto frente a cámara como en cabina. Al recordar su participación en Chilangolandia y su trabajo vocal en producciones animadas, destacó que ambas disciplinas comparten la misma base interpretativa.

Uno de los temas que generó mayor reflexión fue el impacto de la tecnología en los procesos de grabación. Rosy Aguirre señaló que, aunque el trabajo remoto ha facilitado la producción, también ha modificado la dinámica entre actores.

Antes, explicó, las sesiones se realizaban de forma colectiva, lo que permitía una interacción directa entre colegas. Hoy, ese intercambio se ha reducido.

“Lo padre de antes era que estábamos todos juntos… hoy en día llega a ser un poco más frío”.

Por su parte, Pepe Toño Macías abordó el relevo generacional dentro del doblaje. Lejos de plantearlo como un conflicto, destacó la energía de los nuevos talentos.