¡Fue un rugido de dragón! 'House of the Dragon conquista la CCXP México

El fuego también encuentra casa en México; fue la sensación que dejó el paso de House of the Dragon por la CCXP, donde el elenco no habló de guerra y poder y el espectáculo que será la nueva temporada de la serie que extiende Game Of Thrones.

Un panel marcado por el vínculo inmediato que construyó el elenco con México. Desde su llegada, Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel entendieron que era un encuentro con una audiencia que respondió con la misma intensidad que la serie propone en pantalla, aplaudiendo tan fuerte que pareció el rugido de un dragón.

La conversación giró en torno al conflicto que define a la historia, el amor, poder y supervivencia, pero con una constante que se repetía entre respuestas y miradas al público: la conexión con México. La recepción fue cálida, fue ruidosa, entregada, como si la guerra de Westeros estuviera en plena convención.

“Queríamos hacer algo más grande, más ambicioso, llevar la guerra a otro nivel”, explicó Matt Smith sobre la nueva temporada, la escala de lo que viene, más batallas, más dragones, más consecuencias.

Fabien Frankel, quien apareció con una playera de México que no pasó desapercibida, se sumó a esa lectura de la serie desde el desgaste de la guerra, describiendo a su personaje como alguien que ya no actúa por convicción, sino por supervivencia. Pero fuera del discurso, fue él quien terminó por romper la distancia con el público.