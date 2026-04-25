¡Nicolas Cage se convierte en Spider-Noir! Así luce el primer tráiler en blanco y negro

El universo de Spider-Man suma una nueva versión con el estreno del primer adelanto de Spider-Noir, una producción que apuesta por una estética inspirada en el cine negro y un enfoque más introspectivo del personaje.

El tráiler fue presentado durante la CCXPMX26, donde los asistentes pudieron ver por primera vez a Nicolas Cage como este particular Spider-Man, en una propuesta que mezcla crimen, misterio y superhéroes.

Un tráiler con doble identidad visual

Uno de los elementos más llamativos del adelanto es su presentación en dos versiones: blanco y negro y color. Esta decisión refuerza la inspiración en el cine noir clásico, pero también abre la puerta a una experiencia visual dual para la audiencia.

El avance muestra una ciudad de Nueva York ambientada en la década de 1930, con una atmósfera marcada por sombras, contrastes y un tono narrativo más cercano al thriller que a la acción tradicional de superhéroes.

La serie está basada en el cómic Spider-Man Noir y presenta a Cage como Ben Reilly, un detective privado que enfrenta tanto casos criminales como conflictos personales.

En esta versión, el personaje no solo combate el crimen, sino que también lidia con las consecuencias de una tragedia que define su historia. La narrativa se aleja del enfoque juvenil habitual del personaje para centrarse en un protagonista más complejo, situado en un entorno urbano hostil.

“Cat” (Li Jun Li) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Aaron Epstein) Aaron Epstein

Un elenco que acompaña el tono oscuro

Durante la presentación en Ciudad de México estuvieron presentes parte del elenco, incluyendo a Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Karen Rodriguez, además del creador y coproductor ejecutivo Oren Uziel.

El proyecto también incluye la participación de Brendan Gleeson, ampliando un reparto que acompaña la apuesta por una historia más madura.

El lanzamiento de Spider-Noir seguirá una estrategia escalonada. La serie se estrenará el 25 de mayo en el canal lineal MGM+, para después llegar el 27 de mayo a nivel global a través de Prime Video.

“Robbie Robertson” (Lamorne Morris) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Aaron Epstein) Aaron Epstein

La producción constará de ocho episodios, lo que permitirá desarrollar con mayor profundidad el universo del personaje y su contexto.

Un nuevo enfoque dentro del multiverso de Spider-Man

La llegada de Spider-Noir se suma a las distintas reinterpretaciones del personaje en cine y televisión, pero con un enfoque que se distancia de las versiones más coloridas y orientadas al público general. El uso del noir, la ambientación histórica y el enfoque en un detective marcan una diferencia clara dentro del catálogo de adaptaciones de Marvel.