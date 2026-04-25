¡'House of the Dragon' será más oscura! Elenco revela detalles de la tercera temporada en la CCXP 

El universo de House of the Dragon prepara su siguiente capítulo. Durante uno de los paneles más concurridos de la CCXPMX26, parte del elenco adelantó detalles de la tercera temporada, confirmando un cambio en el tono narrativo de la serie.

Ante miles de asistentes, Olivia Cooke, Fabien Frankel y Matt Smith compartieron escenario para hablar sobre lo que viene en la historia ambientada en Westeros.

Sin entrar en detalles específicos de la trama, los actores coincidieron en que la nueva temporada profundizará en el conflicto entre las facciones conocidas como Los Negros y Los Verdes. El adelanto apunta a una narrativa más intensa, donde las tensiones políticas y personales continuarán escalando en medio de la lucha por el poder.

A través de un mensaje en video, el showrunner Ryan Condal confirmó que la próxima entrega tendrá un enfoque más oscuro y violento que las anteriores, marcando una evolución en el desarrollo de la serie.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de 'House of the Dragon'?

Durante el panel, también se presentó material inédito de la tercera temporada, donde se confirmó que el estreno está previsto para junio de este año. Aunque no se revelaron detalles concretos de la historia, el avance permitió ver un tono visual más denso y una atmósfera marcada por la guerra.

Uno de los puntos que destacó Olivia Cooke fue la evolución de la relación entre Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen. La actriz recordó que ambas comenzaron como amigas cercanas, pero con el paso del tiempo su vínculo se transformó en uno de los conflictos centrales de la serie. Por su parte, Matt Smith habló sobre la complejidad de Daemon Targaryen, un personaje marcado por ambición y contradicciones.

Fabien Frankel en la CCXP 2026 EDUARDO JIMENEZ FERNANDEZ

El actor señaló que su relación con Rhaenyra combina distintos elementos: amor, obsesión, violencia y poder, lo que la convierte en una de las más impredecibles dentro de la trama.

Fabien Frankel abordó la evolución de Criston Cole, cuya lealtad ha cambiado a lo largo de la historia. El actor explicó que su personaje pasó de ser cercano a Rhaenyra a alinearse con Alicent, reflejando las tensiones internas que atraviesan los bandos enfrentados.

Durante el panel, también destacó su conexión con el público mexicano, lo que generó una respuesta entusiasta entre los asistentes.

Matt Smith en la CCXP México Eduardo Jimenez Fernandez

Un panel marcado por la expectativa

La presentación en CCXPMX26 se consolidó como uno de los momentos más comentados del evento, en gran parte por la anticipación que rodea a la tercera temporada de la serie. Con un estreno programado para junio y un tono más intenso en desarrollo, la producción avanza hacia una etapa en la que el conflicto central promete escalar dentro de Westeros.

bgpa