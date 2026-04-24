¿Cuánto dura la película de Michael Jackson y qué clasificación es? Estos son los detalles

La fiebre por Michael Jackson volvió con fuerza tras el estreno de Michael, una película dirigida por Antoine Fuqua que busca retratar la vida del icónico artista.

Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, la cinta ha despertado gran interés entre el público mexicano, especialmente entre quienes crecieron con su música y ahora desean revivir su historia en la pantalla grande.

Sin embargo, más allá de la emoción, muchos espectadores se preguntan dos aspectos clave antes de comprar su boleto: ¿cuánto dura la película y su clasificación por edad?.

¿Cuánto dura la película de Michael Jackson?

Uno de los datos más buscados en internet es el tiempo total de la película. De acuerdo con la información disponible, Michael tiene una duración aproximada de 2 horas con 50 minutos, lo que la convierte en una producción extensa.

Este metraje responde a la intención de mostrar distintas etapas de la vida del cantante, desde su infancia en Gary, Indiana, hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música mundial.

La duración también permite incluir múltiples momentos clave de su carrera, así como interpretaciones musicales que forman parte de su legado artístico.

¿Qué clasificación tiene en México?

En cuanto a la clasificación, la película generó confusión en sus primeros días de exhibición. Inicialmente, algunos complejos de cine la mostraban con la etiqueta “TBC” (To Be Confirmed), un código temporal que indica que la clasificación oficial aún está en proceso.

Sin embargo, ya se confirmó que en México cuenta con clasificación “A”, lo que significa que es apta para todo público, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

'Michael' Michael Jackson

Esto permite que la película pueda disfrutarse en familia, aunque siempre se recomienda que los padres evalúen el contenido según la edad de los menores.

¿Quién es quién en la película "Michael"?

Uno de los puntos más llamativos de la producción es su elenco. Jaafar Jackson interpreta a Michael en su etapa adulta, destacando no solo por su parecido físico, sino también por su habilidad para replicar sus movimientos y estilo.

El reparto incluye figuras como Colman Domingo, quien da vida a Joe Jackson, y Nia Long como Katherine Jackson. También participan Miles Teller, Larenz Tate y Kat Graham, entre otros.

'Michael' Michael Jackson

La selección del elenco ha sido clave para recrear momentos emblemáticos de la carrera del artista, así como las figuras que influyeron en su vida personal y profesional.

Curiosidades de la película del rey de pop

La película no solo destaca por su historia, sino también por su nivel de producción. Se ha confirmado que incluye más de 30 canciones del catálogo de Michael Jackson, lo que garantiza una experiencia musical completa para los fans.

Además, el director Antoine Fuqua ha señalado que el proyecto busca mostrar todas las facetas del artista: desde su éxito global hasta los momentos más complejos de su vida.

Otro dato que ha llamado la atención es que el primer avance de la película rompió récords de visualización, lo que anticipaba el alto nivel de interés que finalmente se ha confirmado con su estreno.

¿De qué trata la película?

Michael narra el ascenso del cantante desde sus primeros pasos con los Jackson 5 hasta convertirse en el “Rey del Pop”. A lo largo de la historia, se exploran su disciplina, su talento y también los desafíos que enfrentó debido a la fama.

La cinta busca mostrar no solo al artista, sino al ser humano detrás del mito, abordando su perfeccionismo, su entorno familiar y el impacto de su carrera en su vida personal.

Michael Jackson IG

Lo que debes saber antes de verla

Si estás pensando en ir al cine, estos son los puntos clave: la película dura casi tres horas, por lo que conviene planear bien tu visita, y cuenta con clasificación para todo público en México.

Con estos datos, podrás decidir si es una buena opción para disfrutar en familia o con amigos, especialmente si eres fan de Michael Jackson.

Sin duda, el filme ya se perfila como uno de los estrenos más comentados del momento, combinando nostalgia, música y una historia que marcó a generaciones.

AAAT*