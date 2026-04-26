¡Más que ciencia ficción! Star Trek habla del miedo, la familia y el futuro compartido en la CCXP

“El mundo puede ser un lugar de miedo, pero Star Trek es un bálsamo en ese sentido; en tiempos de miedo, es importante tener esto que nos hace interesados por lo desconocido, por nuestro mundo”, dijo Rebecca Romijn, arrancando uno de los paneles más esperados de la tarde, lo que marcó el tono del día, todo, cargado de reflexiones, pero la pasión no se quedó atrás.

Star Trek fue el elenco que más entró en filosofía y se atrevió a hablar del presente, de lo que aqueja a la actualidad y cómo las convenciones inspiran a hacer familia, a hacer comunidad.

“Me inspiró una padre e hija haciendo cosplay, supe lo que sucede en las familias como nuestras historias las une, para nuestra franquicia de generación en generación, es pertenecer a algo enorme”, recordó Celia Rose Gooding.

Y es que, entre ellos, todos los integrantes del elenco terminaron siendo una familia frente a la presión de la serie que filmaron Star Trek Strange Worlds, que expande el universo de una de las franquicias más memorables del cine y que estaba llena de expectativa.

“Somos ahora como una familia, a veces cuando participas en una franquicia tan grande puede haber presión por la gran expectativa, pero la gente siempre apoya y nos recibe bien, eso es invaluable, más invaluable cuando entre nosotros nos damos confianza”, dijo Paul Wesley, quien dará vida al capitán Kirk.

Pero Spock fue quien sentenció el panel, luego de los adelantos de la serie, la proyección de escenas y de los trámites oficiales donde el público se puso la gorra que presumía el lema “larga vida y prosperidad”.

“Lo más importante de Spock, de nuestra historia que ha trascendido el tiempo, es que ningún hombre es una isla, nos necesitamos a todos para crecer, es bueno cuando alguien aprende algo y lo usa para su comunidad para ayudar a crecer juntos, esto aprendí de esta historia”, dijo.

bgpa