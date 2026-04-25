Los 10 anuncios más importantes de Crunchyroll en CCXP México 2026

La música de tambores al estilo Okinawa no fue un simple detalle escénico: fue el arranque de una de las presentaciones más celebradas de la CCXP México 2026. En cuestión de minutos, Crunchyroll convirtió su panel en un punto de encuentro entre la nostalgia del doblaje latino, el presente vibrante del anime y un futuro que se expande hacia nuevas audiencias, géneros y hasta territorios inesperados como el futbol.

Entre adelantos exclusivos, anuncios de estrenos y colaboraciones poco convencionales, la plataforma dejó claro que el anime ya no es un nicho: es una industria cultural global en plena transformación. Estos fueron los anuncios más importantes que dejó su paso por la convención.

Un calendario que apuesta por la diversidad de géneros

Crunchyroll presentó una programación que rompe con la idea de que el anime es solo acción o fantasía. Romance, comedia, ciencia ficción e historias cotidianas convivirán en los próximos meses, marcando una evolución clara hacia relatos más diversos y cercanos a distintos públicos.

Seis nuevos estrenos confirmados

El panel reveló seis títulos que llegarán próximamente a la plataforma:

Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life (junio/julio 2026)

(junio/julio 2026) Skeleton Knight in Another World temporada 2 (julio 2026)

temporada 2 (julio 2026) Reborn as a Space Mercenary (octubre 2026)

(octubre 2026) Saijō no Osewa (Rich Girl Caretaker) (julio 2026)

(julio 2026) Smoking Behind the Supermarket with You (julio 2026)

(julio 2026) The World’s Finest Assassin temporada 2 (2027)

La selección mezcla franquicias consolidadas con apuestas narrativas nuevas, lo que refuerza la estrategia de expansión del catálogo.

El adelanto extendido de That Time I Got Reincarnated as a Slime

Uno de los momentos más celebrados fue la proyección de 10 minutos de la nueva película That Time I Got Reincarnated as a Slime — Lágrimas del mar celeste, que llegará a cines en México el 30 de abril.

La historia de Rimuru continúa evolucionando hacia temas más complejos como la construcción de sociedades y las tensiones políticas, consolidando a la franquicia como algo más que fantasía ligera.

La película del arco de Reze llegará a la plataforma

Aunque sin demasiados detalles, se confirmó que la esperada película del arco de Reze formará parte del catálogo de Crunchyroll, una noticia que provocó una reacción inmediata entre los fans más fieles.

El anime también mira al espacio

Con Reborn as a Space Mercenary, el género isekai se traslada al terreno de la ciencia ficción. La serie propone un universo de corporaciones, piratas espaciales y conflictos interplanetarios, ampliando los límites de una fórmula que parecía agotada.

Romance y vida cotidiana ganan protagonismo

Series como Hanaori-san y Smoking Behind the Supermarket with You apuestan por historias más íntimas. Desde romances con tintes fantásticos hasta encuentros casuales entre adultos cansados de la rutina, el anime empieza a explorar emociones más terrenales.

El doblaje latino se roba el escenario

El panel dedicó un espacio especial a las voces detrás de los personajes. Actores como Isabel Martiñón, Patty Acevedo, Rosy Aguirre y Pepe Toño Macías subieron al escenario, celebrando el papel del doblaje en la construcción de la experiencia del anime en América Latina.

La mención —con humor— de la ausencia de Mario Castañeda terminó de conectar con el público.

Una alianza inesperada con la Kings League

En uno de los anuncios más sorpresivos, Crunchyroll confirmó su colaboración con la Kings League / Queens League México. La propuesta busca fusionar narrativa deportiva y estética anime mediante experiencias, activaciones y contenido especial, llevando el universo otaku más allá de la pantalla.

Animay: el mes dedicado al anime

La plataforma también reforzó su estrategia de comunidad con Animay, un periodo especial enfocado en celebrar el anime con contenido temático, estrenos y experiencias para fans.

Crunchyroll domina el terreno fan en CCXP

Más allá de los anuncios, su stand dentro de la convención se consolidó como uno de los espacios más concurridos. Entre productos, dinámicas y experiencias, la marca reafirmó su papel como punto de encuentro para la comunidad otaku en México.