El capítulo 3 de la tercera temporada de Euphoria llega en un momento clave de la historia y apunta a convertirse en uno de los episodios más importantes de esta etapa final, marcada por el salto a la vida adulta de sus personajes.

Tras dos episodios que establecieron el tono de esta nueva fase, el tercer capítulo se perfila como un punto de reunión para varias de las tensiones que se han venido acumulando desde el inicio.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de Euphoria 3 en HBO? HBO Max

Fecha y hora de estreno del capítulo 3 de Euphoria 3

El capítulo 3 de Euphoria 3, titulado La balada de paladín, se estrena el domingo 26 de abril de 2026.

En México, el episodio estará disponible a partir de las 19:00 horas, manteniendo el mismo horario que ha seguido la serie desde el inicio de la temporada.

El lanzamiento será a través de la plataforma HBO Max, que continúa con su formato de estreno semanal. Este esquema ha permitido que cada capítulo funcione como un evento independiente dentro de la narrativa, generando conversación episodio a episodio.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de Euphoria 3 en HBO? HBO Max

¿Qué pasará en el capítulo 3 de Euphoria 3?

Uno de los elementos centrales del episodio 3 de Euphoria es la boda entre Cassie y Nate. Este evento no solo reúne a varios personajes en un mismo espacio, también funciona como el escenario donde diferentes conflictos pueden cruzarse.

La relación entre ambos personajes ha sido inestable desde temporadas anteriores, marcada por dinámicas de control y decisiones impulsivas. En este nuevo contexto, ya como adultos, la historia los coloca en una situación que aparenta estabilidad, pero que sigue cargando tensiones no resueltas.

El episodio se construye alrededor de este momento, utilizando la boda como detonante para que otras tramas se desarrollen en paralelo.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de Euphoria 3 en HBO? IG euphoria

Lo que pasó en los primeros episodios de Euphoria 3

Para entender hacia dónde va el capítulo 3 de Euphoria 3, es importante revisar lo que dejaron los primeros episodios.

La historia retoma a Rue en un punto distinto de su vida, ahora involucrada en el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

Su situación se vuelve más compleja cuando queda bajo la presión de Laurie, mientras intenta mantenerse funcional en un entorno que constantemente la pone en riesgo. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando termina atrapada en una mansión tras una sobredosis, enfrentando una situación límite que redefine su posición en la historia.

Al mismo tiempo, el resto de los personajes también avanza en sus propias rutas. Nate y Cassie viven juntos en un entorno aparentemente estable, mientras que Jules continúa desarrollando su carrera artística. Maddy, por su parte, se ha posicionado como mánager dentro del mundo del entretenimiento.

Este salto temporal en Euphoria 3 permite ver a los personajes desde otra perspectiva, pero también deja claro que los conflictos no desaparecieron, solo cambiaron de forma.

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Calendario completo de Euphoria temporada 3

La tercera temporada de Euphoria cuenta con ocho episodios, todos con estreno semanal los domingos. El calendario confirmado es el siguiente:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Episodio 2: 19 de abril de 2026

19 de abril de 2026 Episodio 3: 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Episodio 4: 3 de mayo de 2026

3 de mayo de 2026 Episodio 5: 10 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026 Episodio 6: 17 de mayo de 2026

17 de mayo de 2026 Episodio 7: 24 de mayo de 2026

24 de mayo de 2026 Episodio 8: 31 de mayo de 2026

Todos los episodios se estrenan a las 19:00 horas en México a través de HBO y HBO Max.

Con el tercer capítulo a punto de estrenarse, la temporada entra en una fase donde las historias comienzan a cruzarse de forma más directa, elevando el nivel de tensión que ha caracterizado a la serie desde sus primeras temporadas.