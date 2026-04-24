¿Carmen Salinas captada con Galilea Montijo en Rusia? La verdad detrás del video viral

El video de Carmen Salinas supuestamente captada en Rusia se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok y Facebook. Las imágenes muestran a una mujer con un gran parecido físico a la actriz caminando por una calle e incluso, en otra versión, cargando a un bebé.

El material provocó sorpresa porque Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre de 2021 en Ciudad de México (CDMX) tras complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral, derivada de una crisis de hipertensión.

Video de la supuesta actriz Carmen Salinas en Rusia

El video viral de Carmen Salinas en Rusia muestra varias escenas distintas que circularon en TikTok y otras redes, todas con apariencia sospechosa.

En una de las grabaciones más compartidas se observa a una mujer de edad avanzada con rasgos muy parecidos a Carmen Salinas caminando por una calle supuestamente en Rusia. Lleva un vestido largo oscuro con capucha, mientras la cámara la graba a distancia y en movimiento, lo que dificulta ver detalles nítidos.

Video viral de 'Carmen Salinas' en Rusia. Especial

En otra parte del material, la misma mujer aparece cargando a un bebé en brazos. Esa escena fue una de las que más llamó la atención, porque en redes la mezclaron con teorías conspirativas y rumores sin pruebas.

Video viral de 'Carmen Salinas' en Rusia. Especial

También circula una versión donde la supuesta Carmen Salinas aparece dentro de un restaurante o local de comida acompañada por otra mujer a la que usuarios aseguraban que se parecía a Galilea Montijo. La grabación parece hecha desde un vehículo estacionado o en movimiento, enfocando hacia el interior del negocio desde la calle.

La verdad detrás del video viral

Algo que llamó mucho la atención sobre los videos es que los movimientos de los rostros, la iluminación y algunas proporciones del cuerpo lucen extrañas o poco naturales, razón por la que se concluyó que se trata de un deepfake o video hecho con Inteligencia Artificial (IA).

Incluso hubo comentarios señalando que la calidad visual cambia entre cuadros y que las expresiones faciales se ven artificiales.

Sobre el video en donde se ve a la supuesta Carmen Salinas cargando a un bebé, algunos señalan que esa secuencia fue creada deliberadamente para generar polémica y viralidad.

En resumen, lo que se ve en el video son escenas montadas donde una mujer con gran parecido físico a Carmen Salinas aparece caminando, cargando un bebé o sentada en un local. No hay evidencia real de que sea ella, y la versión más aceptada es que todo fue fabricado con IA para hacerse viral.

Reacciones de usuarios en redes sociales

El video fue compartido en diferentes perfiles en redes sociales, como en la cuenta de X -red antes llamada Twitter- @Mr_Civico y el usuario escribió “¿será Carmen Salinas?”.

Por lo anterior, usuarios reaccionaron mayormente con enojo, exponiendo que se trata de IA.

Entre los comentarios se lee:

Ya estas grande para mínimo identificar audios con IA.

Lo peor es que habrá una señora en Facebook creyéndose esto.

Tienes como 50 años bro , como para dejarte convencer por la IA.

Galilea tiene los ojos muy parejos por lo tanto es IA.

Y se van a exhibir en un restaurante y en la ventana. Ya no se crean eso.

Carmen Salinas, ícono en México

Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón y desde muy joven mostró talento para el espectáculo. Inició su carrera artística en la música y la comedia, pero pronto encontró su lugar en la actuación, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano. Su carisma, sentido del humor y estilo directo la hicieron destacar tanto en teatro como en televisión.

Durante más de cinco décadas participó en numerosas telenovelas, películas y programas de televisión. Fue especialmente recordada por producciones como María la del Barrio, Hasta que el dinero nos separe y por su trabajo en el cine de ficheras. También triunfó como productora teatral con Aventurera, puesta en escena que se convirtió en un fenómeno en México y consolidó otra etapa importante de su carrera.

Además de su faceta artística, Carmen Salinas incursionó en la política como diputada federal en México entre 2015 y 2018. Siempre fue una personalidad cercana al público, conocida por opinar sin filtros y por su fuerte presencia mediática. Falleció el 9 de diciembre de 2021 en Ciudad de México, dejando un legado importante en la cultura popular mexicana.

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