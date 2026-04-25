Fabien Frankel conquista a México con mensaje en español durante CCXP

En medio del entusiasmo que rodea a House of the Dragon, uno de los momentos más comentados de la CCXPMX26 no tuvo que ver con avances de la serie, sino con un gesto directo hacia los fans: El actor Fabien Frankel, quien interpreta a Ser Criston Cole, sorprendió al público al leer un mensaje completamente en español, lo que desató una reacción inmediata entre los asistentes.

Desde el escenario, Frankel tomó la palabra para agradecer la recepción del público mexicano. Su mensaje, preparado previamente, combinó humor, cercanía y referencias culturales que conectaron con la audiencia.

“Solo queremos decir un enorme gracias… no creo que haya una ciudad mejor en el mundo que esta”, expresó, provocando aplausos y ovaciones dentro del recinto.

El actor también hizo referencia al ambiente festivo de la ciudad, adelantando planes para disfrutar de la noche capitalina.

Mezcal, lucha libre y futbol

Durante su intervención, Frankel incluyó guiños a elementos representativos de la cultura mexicana, lo que reforzó la conexión con el público.

Entre las frases que más resonaron estuvieron:

“ Vamos a salir, tomar mezcalitas, bailar por las calles de la Ciudad de México ”

” “ Evitar peleas con sus luchadores de lucha libre ”

” “Buena suerte para la Copa del Mundo y viva México”

Estas referencias, sumadas al esfuerzo por hablar en español, generaron una respuesta entusiasta en el evento.

Fabien Frankel en la CCXP 2026 EDUARDO JIMENEZ FERNANDEZ

Un momento que trasciende la promoción

Aunque la visita del elenco tenía como objetivo principal hablar de la próxima temporada de la serie, el gesto de Frankel se convirtió en uno de los puntos más destacados del panel.

El actor, que forma parte del conflicto central de la historia como Criston Cole, dejó momentáneamente el tono serio de su personaje para conectar con los fans desde un registro más cercano.

El mensaje fue recibido con aplausos constantes, risas y una respuesta colectiva que convirtió el momento en uno de los más virales del evento.