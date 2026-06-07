Encuentro entre Shakira y Belinda genera expectativa a días del arranque del Mundial

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial 2026 continúa generando expectativa, no solo por el evento deportivo, sino también por el espectáculo musical que acompañará la ceremonia inaugural. En medio de los preparativos, una imagen protagonizada por Shakira y Belinda captó la atención de miles de seguidores en redes sociales.

Foto: Instagram shakira

La fotografía, compartida durante los posibles ensayos previos al evento, muestra a ambas artistas juntas detrás del escenario, lo que rápidamente desató reacciones entre sus fanáticos. Aunque no existe confirmación oficial sobre una presentación conjunta, la imagen alimentó las especulaciones sobre una posible sorpresa durante la ceremonia de apertura.

Foto: Belinda

Shakira y Belinda acaparan la atención:

La inauguración del Mundial se llevará a cabo el próximo 11 de junio y contará con una producción que involucrará a las tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá. Como parte de las actividades programadas, el Estadio Ciudad de México recibirá a varias figuras de la música que participarán en los festejos que marcarán el inicio de la competencia.

Shakira encabezará el espectáculo musical con la interpretación de “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial 2026, acompañada por Burna Boy. Además, el cartel contempla la participación de artistas como Alejandro Fernández, J Balvin, Maná, Lila Downs, Danny Ocean, Lyla, Belinda y Los Ángeles Azules.

Foto: Instagram Belinda

La imagen que provocó el revuelo fue publicada por Belinda en sus historias de Instagram, donde aparece junto a la cantante colombiana durante los preparativos del evento. La publicación no tardó en viralizarse y generó numerosas teorías entre los seguidores de ambas estrellas.

Por su parte, Shakira también compartió fotografías de su llegada a la Ciudad de México, ciudad a la que regresó tras una exitosa etapa de conciertos de su gira. La intérprete fue recibida con entusiasmo por sus admiradores, quienes esperan verla nuevamente sobre uno de los escenarios más importantes del mundo.

A pocos días de la ceremonia inaugural, la posibilidad de ver a Shakira y Belinda coincidir sobre el escenario sigue siendo una de las incógnitas que más entusiasmo ha despertado entre los seguidores de ambas artistas.