David Jonsson en Black Panther: ¿quién es el actor que seguirá el legado de Chadwick Boseman?

David Jonsson se prepara para asumir uno de los personajes que podrían marcar el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor británico fue elegido para interpretar al hijo de T’Challa en Black Panther 3, una película que continuará la historia de Wakanda y su legado.

Su incorporación fue una de las grandes sorpresas anunciadas durante la Comic-Con de San Diego 2026. Aunque gran parte del público lo conoció por Alien: Romulus, el intérprete cuenta con experiencia en cine, televisión y teatro.

David Jonsson en la Comic-Con 2026. AFP

¿Quién es David Jonsson, actor que interpretará al hijo de T’Challa?

Nacido y criado en Custom House, al este de Londres, David Jonsson creció en una familia trabajadora. Su madre se desempeñaba como policía comunitaria, mientras que su padre era ingeniero informático.

Cuando tenía 11 años, sus padres se separaron y su vida atravesó varios cambios. Durante esa etapa tuvo problemas escolares que finalmente provocaron su expulsión.

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Ante aquella situación, su madre le preguntó qué quería hacer realmente con su futuro. Fue entonces cuando Jonsson descubrió que deseaba convertirse en actor, una decisión que terminó por definir el camino que seguiría durante los siguientes años.

¿Dónde estudió David Jonsson?

El interés de David Jonsson por la actuación lo llevó a conseguir una beca en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas de Nueva York. Posteriormente continuó su formación en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, mejor conocida como RADA.

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Pese a que se encontraba estudiando en una de las instituciones teatrales más reconocidas del Reino Unido, decidió abandonar la escuela antes de graduarse para aceptar su primer trabajo profesional sobre los escenarios.

Con el tiempo, su experiencia teatral le permitió desarrollar las habilidades que después mostraría frente a las cámaras.

Las películas y series de David Jonsson

Uno de sus primeros trabajos destacados en televisión fue Industry, serie en la que interpretó a Gus Sackey. El personaje ayudó a darle mayor visibilidad, pero el actor decidió dejar la producción cuando comenzaba a consolidarse para buscar oportunidades diferentes.

Más adelante protagonizó Rye Lane, una comedia romántica que recibió buenas críticas y permitió que el público conociera una faceta distinta de su trabajo. También participó en Murder Is Easy, adaptación inspirada en la obra de Agatha Christie.

El reconocimiento internacional llegó con Alien: Romulus. En esta producción de ciencia ficción interpretó a Andy, un androide que se convirtió en uno de los personajes centrales de la historia. Su actuación impulsó su carrera y contribuyó a que recibiera el BAFTA como Estrella Emergente.

Su filmografía también incluye Wasteman, drama en el que dio vida a Taylor. Para prepararse, perdió peso, convivió con personas que habían estado en prisión e investigó durante meses el funcionamiento del sistema penitenciario británico.

Antes de sumarse a Marvel, el actor participó en producciones de distintos géneros. Además de Alien: Romulus, Rye Lane, Murder Is Easy y Wasteman, forma parte de The Long Walk, adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King.

Entre sus próximos trabajos se encuentra Scandalous, película dirigida por Colman Domingo en la que interpretará al cantante y actor Sammy Davis Jr. También fue elegido para participar en el proyecto cinematográfico de Frank Ocean, cuyo título todavía no ha sido revelado.

David Jonsson será el hijo de T’Challa en Black Panther 3

Su llegada a Black Panther 3 representa uno de los mayores retos de su carrera. David Jonsson tendrá la responsabilidad de interpretar al hijo de T’Challa, personaje cuyo futuro podría ser fundamental para la continuidad de Wakanda dentro del MCU.

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El hijo de T’Challa fue presentado en Black Panther: Wakanda Forever como Toussaint. En una de las escenas finales se reveló que su nombre wakandiano es T’Challa, igual que el de su padre, quien fue interpretado por Chadwick Boseman.

Ahora, Jonsson pasará de ser una de las figuras más prometedoras del cine británico a formar parte de una de las franquicias más importantes de Marvel Studios. Black Panther 3 tiene previsto su estreno para el 15 de diciembre de 2028.