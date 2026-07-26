¿Robert Pattinson es familiar de Vlad el Empalador? Esto dicen los expertos en genealogía que vinculan al actor de Batman con una de las leyendas vampíricas más famosas de todos los tiempos.

Pattinson ya es un experto en el mundo de los vampiros, habiendo interpretado a Edward Cullen en la saga cinematográfica Crepúsculo (Twilight), que desató un fenómeno fan sin precedentes a finales de la década de 2000, convirtiendo los colmillos, la piel deslumbrante al sol y el romance inmortal en un estándar del cine para adolescentes.

Pero tal parece que la ficción y la realidad están más unidas de lo que Hollywood podría concebir. Y es que desde hace varios años, se dice que Robert Pattinson está emparentado con Vlad el Empalador, el gobernante del siglo XV que inspiró al escritor Bram Stoker para crear al legendario Conde Drácula.

Robert Pattinson Universal Pictures

¿Robert Pattinson es de verdad pariente de Vlad el Empalador?

Según una investigación hecha a mediados de 2010 por el portal especializado en historia familiar y genética Ancestry.com , los investigadores de la plataforma se dieron a la tarea de rastrear el linaje de las estrellas del momento para encontrar curiosidades en sus antepasados.

Fue así que, según sus propias investigaciones, rastrearon que existe una conexión entre Robert Pattinson y Vlad el Empalador, pero no es directa de padre a hijo, sino que se articula a través de un nexo común: la Casa Real Británica.

Según los análisis, Pattinson es primo lejano del Príncipe Guillermo y del Príncipe Enrique por la línea paterna, probablemente a través de la familia Pickering, una dinastía noble que habitó en Yorkshire, Inglaterra, a principios de la década de 1500.

A su vez, se ha documentado históricamente que Vlad III es un tío lejano en el árbol genealógico de los príncipes británicos, conectando con la Reina Isabel II y su linaje a través de la rama familiar Bowes-Lyon.

Vlad El Empalador Desde La Fe

¿Quién fue Vlad el Empalador?

El padre de Vlad III era Vlad II, conocido como Vlad Dracul debido a su ingreso en la Orden del Dragón, una orden militar creada para defender a la Europa cristiana frente a la expansión del Imperio Otomano.

En rumano, la palabra Dracul significaba "dragón", aunque con el tiempo pasó a significar también "diablo". El joven Vlad adoptó el patronímico Drăculea, que se traduce literalmente como "el hijo del dragón" o "el hijo del diablo".

El apodo de "el Empalador" (Țepeș en rumano) se lo ganó debido a su método favorito de ejecución y tortura contra enemigos políticos, criminales y ejércitos invasores: atravesar a sus víctimas con estacas de madera afinadas sin tocar órganos vitales inmediatos, provocando una agonía que podía prolongarse durante días.

Se calcula que Vlad el Empalador ejecutó a decenas de miles de personas. Pero mientras que en la historiografía occidental y germánica se le retrató como un tirano sádico, en Rumanía es recordado por muchos como un héroe nacional que defendió la independencia de su territorio frente al Imperio Otomano.

En 1897, el autor Bram Stoker tomó el nombre de "Drácula" y algunas nociones geográficas de Transilvania para bautizar al célebre Conde vampiro de su novela, aunque el personaje literario comparte muy poco con la vida real del gobernante medieval.

Robert Pattinson en Crepúsculo Crepúsculo

¿Qué dice Robert Pattinson de su relación con Vlad el Empalador?

Con cada estreno de la saga Crepúsculo y, posteriormente, en diversas alfombras rojas, el tema de la relación entre Pattinson y Vlad el Empalador sigue presente. En entrevistas, se le ha cuestionado al actor su famosa conexión vampírica

Pattinson, conocido por su particular sentido del humor sarcástico, siempre aborda el tema con una mezcla de diversión y distancia. En diversas intervenciones, sugirió que el hallazgo le parecía una coincidencia increíblemente oportuna e irónica, admitiendo que resulta bastante hilarante que la gente busque explicaciones místicas o biológicas para justificar por qué terminó interpretando a un vampiro en el cine.

En una entrevista reciente durante la promoción de La Odisea, Pattinson admitió que ya no recuerda si el rumor de él y su parentesco con Vlad El Empalador fue algo real o es una declaración que inventó él mismo a la prensa.