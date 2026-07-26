Elize: Sombras de una mujer; qué pasó con Elize Matsunaga tras el crimen que inspiró la película de Netflix

Elize: Sombras de una mujer revive en Netflix uno de los crímenes que más conmocionaron a Brasil. La película está inspirada en el caso de Elize Matsunaga, quien asesinó y descuartizó a su esposo, Marcos Kitano Matsunaga, heredero y ejecutivo de la empresa de alimentos Yoki.

Aunque la producción presenta una versión dramatizada de los acontecimientos, su historia tiene como base un crimen ocurrido en mayo de 2012.

¿Quién es Elize Matsunaga?

Originaria de Chopinzinho, un municipio ubicado en el estado brasileño de Paraná, Elize Araújo Kitano creció en un entorno familiar complicado. Parte de su infancia estuvo marcada por el abandono de su padre y los abusos cometidos por un padrastro.

De acuerdo con la biografía no autorizada “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido”, escrita por Ullisses Campbell, esos episodios de violencia influyeron en diferentes etapas de su vida.

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Durante su juventud, Elize dejó su lugar de origen y se trasladó a ciudades más grandes. Mientras estudiaba y cubría sus gastos, comenzó a trabajar como acompañante de lujo bajo el nombre de “Kelly”.

Precisamente en uno de los sitios donde ofrecía sus servicios conoció a Marcos Kitano Matsunaga, integrante de una familia adinerada y heredero del grupo alimentario Yoki. Su relación avanzó rápidamente y, tiempo después, ambos contrajeron matrimonio.

¿Cómo era la relación de Elize y Marcos Matsunaga?

Desde el exterior, la pareja parecía llevar una vida llena de comodidades. Sin embargo, su matrimonio enfrentaba conflictos relacionados con las diferencias económicas, el rechazo de la familia de Marcos hacia Elize y las dificultades que atravesaron para tener hijos.

A estos problemas se sumaron varias infidelidades atribuidas al empresario. Las sospechas provocaron que Elize contratara a un investigador privado para seguir a su esposo y comprobar si tenía otra relación.

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Finalmente, las pruebas obtenidas por el investigador confirmaron sus sospechas. Este descubrimiento habría provocado la discusión que terminó con la muerte de Marcos Matsunaga.

La historia real detrás de Elize: Sombras de una mujer

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2012, Elize confrontó a su esposo dentro del departamento que compartían en Vila Leopoldina, al oeste de São Paulo.

En medio de la discusión, ella tomó una pistola y le disparó en la cabeza. Posteriormente, descuartizó el cuerpo, distribuyó los restos en varias maletas y abandonó las bolsas en una zona boscosa de Cotia, dentro de la región metropolitana de São Paulo.

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Días después, las autoridades localizaron partes del cuerpo en diferentes puntos. La investigación comenzó a señalar a Elize después de que se analizaron las cámaras de seguridad del edificio y las contradicciones alrededor de la desaparición del empresario.

El asesinato pronto fue conocido como el “Caso Yoki”. Los detalles del crimen ocuparon espacios en programas de televisión, periódicos y portales informativos de todo Brasil.

¿Por qué Elize Matsunaga mató a su esposo?

Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que Elize actuó después de una fuerte discusión relacionada con las infidelidades de Marcos. También aseguró que ella se encontraba dentro de una relación marcada por el control y humillaciones.

Sin embargo, las autoridades consideraron que existían circunstancias que agravaban el delito. El hecho de que la víctima no pudiera defenderse y el posterior manejo del cuerpo fueron elementos importantes durante el juicio.

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El caso también despertó numerosas dudas sobre lo ocurrido dentro del departamento. A pesar de las diferentes versiones presentadas a lo largo de los años, Elize reconoció haber disparado contra Marcos y haber ocultado sus restos.

¿Cuántos años estuvo Elize Matsunaga en prisión?

Cuatro años después del asesinato, en diciembre de 2016, Elize Matsunaga compareció ante el Tribunal do Júri de São Paulo. El jurado la encontró culpable de homicidio calificado, destrucción y ocultamiento de cadáver.

Como resultado, recibió inicialmente una condena de 19 años, 11 meses y un día de prisión. La pena contemplaba tanto el asesinato como los delitos relacionados con el descuartizamiento y abandono del cuerpo.

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Más adelante, en 2019, la Quinta Turma del Superior Tribunal de Justiça revisó la sentencia. Después de considerar su confesión y otros argumentos jurídicos presentados por la defensa, la condena fue reducida a 16 años y tres meses.

¿Qué pasó con Elize Matsunaga y dónde está actualmente?

El 30 de mayo de 2022, la Justicia de São Paulo le concedió la libertad condicional. Esta medida le permitió abandonar la prisión y continuar cumpliendo su condena fuera de ella, aunque sujeta a varias restricciones.

Entre las condiciones impuestas se encontraban conseguir un trabajo legal, presentarse periódicamente ante las autoridades y no cambiar de domicilio ni salir de la ciudad sin una autorización judicial.

Después de recuperar parcialmente su libertad, Elize se instaló en Franca, una ciudad situada en el interior del estado de São Paulo. En un primer momento fue identificada trabajando como conductora para aplicaciones de transporte.

Tiempo después comenzó a desempeñarse como costurera. Desde entonces ha intentado mantenerse alejada de la exposición pública mientras continúa bajo las condiciones establecidas por la justicia brasileña.

¿Qué pasó con la hija de Elize Matsunaga?

Una de las consecuencias más dolorosas del crimen fue la separación entre Elize y su hija. Tras el asesinato de Marcos, la custodia provisional de la menor fue entregada a sus abuelos paternos por decisión del Tribunal de Justiça de São Paulo.

Desde 2012, la niña ha permanecido bajo el cuidado de la familia de su padre. La relación entre madre e hija se ha mantenido distante debido al proceso judicial, el encarcelamiento de Elize y las decisiones tomadas por las autoridades.